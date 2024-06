Zákazníkům loni firma dodala 1,9 milionu tun uhlí, o rok dříve výroba činila 2,1 milionu tun černého uhlí. „Panika vyvolaná na trhu ruskou agresí na Ukrajině již pominula, poptávka se ustálila a cenové indexy uhlí se postupně normalizovaly. V naší výrobní a prodejní strategii jsme se soustředili na koksovatelné uhlí, které společnosti dlouhodobě přináší největší zisk, což se ukázalo jako správné rozhodnutí,“ uvedl k loňským výsledkům generální ředitel OKD Roman Sikora.

Loňský kladný hospodářský výsledek naplnil podle firmy základní předpoklad pro pokračování střednědobé strategie OKD, která počítá s těžbou do konce roku 2025 s možným přesahem do první poloviny roku 2026 na vytěžení uhlí z posledních porubů. Strategie předpokládá zachování zisku i letos a příští rok.

„Výsledky prvního čtvrtletí roku 2024 nás naplňují mírným optimismem. Rizika však přetrvávají, zejména ta hornická, spojená s geologií, která nelze vždy s jistotou předvídat ani rychle eliminovat,“ doplnil Sikora. OKD se podle svého generálního ředitele také soustředí na udržení nákladů hlubinného dobývání uhlí na ekonomicky únosné úrovni.

OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. V minulých letech firma těžbu ve většině dolů ukončila, protože se dlouhodobě nevyplácela. Těží se tak už jen v Dole ČSM s lokalitami Sever a Jih na Karvinsku. Vytěžené černé uhlí firma také upravuje, zušlechťuje a prodává pro využití v energetice, ocelářství a chemickém průmyslu. OKD má 3300 zaměstnanců.

Státem vlastněná společnost Prisko převzala akcie nástupnické společnosti OKD poté, co původní OKD skončila v roce 2016 v úpadku. Do potíží se OKD dostala kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti v době, kdy ji ovládala firma New World Resources (NWR) spoluvlastněná podnikatelem Zdeňkem Bakalou.