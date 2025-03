Americká polovodičová společnost Onsemi by chtěla posílit v dodávkách čipů do automobilů a průmyslu. Za tímto účelem rozjela akviziční námluvy s rovněž americkým podnikem Allegro MicroSystems. Šlo by o transakci za miliardy dolarů. Pokud Onsemi uspěje, získalo by v Česku druhé výzkumné a vývojové centrum zaměřené na návrh čipů. Jedno už provozuje v Brně. Firma také vyrábí čipy v Rožnově pod Radhoštěm, kde chystá expanzi výroby za dvě miliardy dolarů.