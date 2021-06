Radary nemonitorují jen letadla, na scénu přišly například drony | E15.cz

Letadla už dávno nejsou zdaleka jedinými cíli, které se musejí monitorovat za pomoci radarů. V pardubické firmě Eldis si to uvědomují. Díky začlenění do divize Aerospace od roku 2019 spolupracují se sesterskou společností Retia, a mají tak možnost dodávku svých radarů posílit o další produkty například pro sledování dronů nebo jiných menších cílů.

Eldis vznikl před 30 lety. Z malé firmy vyrostl ve výrobce radarů s 250 zaměstnanci. Nejúspěšnějším trhem je pro něj Indie, sedmá největší země světa. Celkově zatím vyvezl své výrobky nebo servisní služby do zhruba tří desítek států. Jenže byznys je jen jednou z věcí, která dnes na trhu radiolokační techniky rozhoduje o budoucnosti. Jak podotýká generální ředitel společnosti Eldis Aleš Jedlička, vývoj jde obrovsky dopředu. Mimo jiné i proto, že různé firmy se snaží své konkurenty vyšachovat z tendrů pomocí tlaků na specifické podmínky. „Paradoxně to urychluje náš rozvoj. Nejen náš, ale i konkurentů, takže v konečném efektu na tom vydělávají zákazníci,“ říká Aleš Jedlička.

Přijdou nové technologie

Další věcí jsou nové technologie, které jednou nahradí rádiový signál. Ale třeba i nutnost umět zjistit mnohem menší předměty než letadla. Takové drony už nejsou jen hračkou pro nadšence. Umějí fotografovat, případně útočit. Ochrana před nimi může být novou výzvou pro letiště, nemocnice, elektrárny, vodárny a vůbec pro kritickou infrastrukturu. „V této oblasti můžeme díky naší divizi Aerospace nabíd- nout komplexní řešení,“ říká ředitel Eldisu.

Eldis založili bývalí zaměstnanci Ústavu pro výzkum radiotechniky, který byl součástí Tesly Pardubice. „Za svůj úspěch vděčí právě mimořádným schopnostem těchto zakladatelů. Dokázali vytvořit produkci s vysokou přidanou hodnotu,“ říká Aleš Jedlička. Zpočátku firma radary především modernizovala, od roku 2003 vyrábí a instaluje i nové. V roce 2012 se jí podařil průlom na indický trh, kde dosud nainstalovala 32 nových radarových systémů a dalších 11 modernizovala. V roce 2017 se stala součástí průmyslového holdingu Czechoslovak Group, kde se později začlenila do nově vzniklé divize CSG Aerospace.

Ke třicátým narozeninám si nadělila novou halu a nové logo. „Před čtyřmi lety jsme bojovali s obrovským nárůstem objemu zakázek. Byli jsme nastaveni na kapacitu pěti radarů ročně, ale poptávka se pohybuje až na patnácti. COVID-19 nás sice přibrzdil, ale dlouhodobě musíme být nastavení na vyšší výkon,“ říká Aleš Jedlička.

Malá podpora průmyslu, školství a výzkumu

Podle něj je velkým problémem českého průmyslu a Eldisu podobných výrobců malá podpora ze strany státu: „Potřebujeme, aby podpora průmyslu nebyla jen prázdnými slovy. Ano, jsou tu třeba daňové úlevy a dotace. Ale s tím vším je spojena obrovská administrativa. My potřebujeme podporu školství, výzkumu a změnu atmosféry v tom, že průmysl je důležitý a je ho potřeba rozvíjet, aby jeho součástí byla nejen montáž, ale hlavně projekční činnost a výroba.“

Eldis například ročně přijímá kolem dvou desítek specialistů, které ale musí zaškolovat, protože vysoké školy doposud nenabízely specializaci pro radiolokační techniku. Přitom Eldis není jediný, kdo by je přivítal. Specializace ale bývá „roztrhaná“ do různých oborů a musí se ve firmě „skládat“ dohromady. Právě spolupráce s univerzitami, municipalitami, školami a podobně přivedla společnost mimo jiné ke změně loga. „Logo hodně souvisí s náborem nových lidí a s prezentací společnosti třeba i v rámci naší lokality,“ potvrzuje Aleš Jedlička. „Původní čtyřlístek symbolizoval, že firma měla čtyři zakladatele. Dnes chceme demonstrovat její dynamičnost a také otevřenost. Běžně komunikuji třeba i s akademickou sférou, chodím do škol a tam všude chceme působit dynamicky,“ dodává.