Otavova MTX Group spustila v Bruntálu miliardovou kovací linku. Míří na Mercedes i BMW
Holding MTX Group podnikatele a miliardáře Petra Otavy rozšířil výrobu v bruntálském závodě Strojmetal Aluminium Forging. Nová plně automatizovaná kovací linka za 950 milionů korun patří k nejmodernějším v Evropě a má zásobovat automobilky typu Mercedes-Benz, BMW či Audi.
Skupina MTX Group pokračuje v masivních investicích do svého mladého závodu v Bruntálu. Po čtyřech letech od jeho otevření zde firma spustila už druhou plně automatizovanou kovací linku. Její pořízení vyšlo na 950 milionů korun a kapacitou i flexibilitou má odpovídat rostoucím požadavkům evropského automobilového průmyslu. Celkové investice MTX do Bruntálu už přesáhly 1,5 miliardy korun.
Linka umožní vyrábět větší a složitější díly z hliníku, které využívají největší automobilky. „Naším cílem bylo rozšířit výrobní portfolio a vyhovět měnícím se požadavkům našich zákazníků, kteří od dodavatelů požadují menší série dílů a větší flexibilitu. Velkou výhodou nové linky je právě schopnost vyrábět díly různých velikostí, a tím pružně reagovat na poptávku trhu,“ uvedl generální ředitel Strojmetalu Miroslav Záhorec.
Novinka se chlubí nižší spotřebou energií a ekologickým provozem. Podle firmy spotřebuje o třetinu méně energie než běžné technologie. Část elektřiny dodají solární panely s bateriovými úložišti přímo v areálu, které mají pokrýt až dvě třetiny spotřeby. Hlavní lis je navíc vybaven systémem rekuperace kinetické energie KERS. „V MTX Group dlouhodobě věříme, že budoucnost průmyslu spočívá v moderních technologiích a odpovědném přístupu k životnímu prostředí. Nová kovací linka v Bruntálu je jasným důkazem toho, že český průmysl může být inovativní, konkurenceschopný a také udržitelný,“ říká majitel skupiny Petr Otava mladší.
Další investice a ambice na USA
Bruntálský závod je součástí širší strategie MTX, která zahrnuje i modernizaci sesterské společnosti Al Invest v Břidličné. Tamní program ALFAGEN za čtyři miliardy korun má přinést vlastní výrobu hliníkových tyčí, základního vstupu pro kování. „Díky úzkému propojení s naším sesterským závodem Al Invest Břidličná, a.s. získáme možnost maximálně využít recyklaci a uzavřený výrobní cyklus, což významně přispěje ke snížení uhlíkové stopy našich výrobků,“ doplnil Záhorec.
Firma zároveň zvažuje expanzi do USA, kde by mohla vyrůst továrna s obdobnými linkami za více než 100 milionů dolarů. V Bruntálu se navíc počítá s novou logistickou halou a do konce dekády i s třetí kovací linkou. Strojmetal Aluminium Forging zaměstnává na třech místech v Česku a Německu zhruba 550 lidí a loni utržil 3,9 miliardy korun. Mateřská MTX Group sdružuje 31 firem od metalurgie přes energetické komodity až po obalové materiály a služby.