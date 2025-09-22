Staré dobré časy se nevracejí. Zisky západních automobilek se hroutí, některé už hrají o přežití
Automobilový průmysl se otřásá v základech. Hýbe jím přechod na elektrické vozy, zavádění autonomního řízení i umělé inteligence a s tím spojená nutnost masivních investic. Zvládnout tento úkol a zároveň vydělávat evidentně není snadné, jak ukazují výpočty poradenské společnosti EY.
Ta se zaměřila na hospodaření devatenácti největších světových výrobců a poukazuje na dramatický propad jejich provozních zisků. Zatímco jejich tržby se meziročně téměř nezměnily, zisky se v první polovině roku propadly dohromady o 49 procent na necelých 43 miliard eur. Například německým společnostem klesly výdělky o rekordních 38 procent, americkým o 43 procent. Například německému koncernu Volkswagen se v pololetí propadl provozní zisk o třetinu na 6,7 miliardy eur.
Pro zajímavost: respektovaná agentura Bloomberg k tomu v červenci uvedla, že se Porsche stává „chudým příbuzným Škody Auto“ – obě společnosti patří do koncernu VW. Zatímco německé značce, která se zaměřuje na luxusní sporťáky, se nedaří, Škoda svůj provozní zisk zvýšila, a to o dvanáct procent na téměř 1,3 miliardy eur. Mezi vůbec nejtvrději zasažené se zařadila skupina Stellantis a značky Renault, Nissan či Mazda.
„Zavedený západní automobilový průmysl je v hluboké a strukturální krizi,“ tvrdí expert na mobilitu ze společnosti EY Constantin Gall. Management automobilek nemá snadný úkol: řeší nejasnou budoucnost spalovacích motorů, zastoupení hybridních či ryze elektrických vozů v celkovém výrobním mixu, celní i cenové války a mnohem opatrněji utrácejícího evropského zákazníka. „Navíc se elektromobily prodávají výrazně méně, než se očekávalo,“ dodává Gall.
Drahé investice do technologií
Masivní investice si žádají baterie do elektromobilů, software a další technologie, v nichž mají hlavně čínští konkurenti náskok. K takovým investicím se zařadila i ta za 680 milionů eur z dílny Toyoty, která začne ve svém kolínském závodě vyrábět i čistě elektrické vozy. Zákazníci na západních trzích ale zároveň vysílají jasnou zprávu – ústup spalovacích automobilů nebude tak rychlý, jak se čekalo, z čehož vyplývají další nutné investice do nových generací spalovacích motorů.
„Pro mnoho výrobců je v sázce celý jejich obchodní model. U některých bude ve střednědobém horizontu zpochybněna jejich samotná existence,“ tvrdí Gall, podle kterého se musí tyto korporace zbavovat starších aktiv, redukovat portfolia a zaměřit se na jasně definované segmenty trhu. „Velikost není všechno. Velikost se také může ukázat jako překážka, pokud jde o přizpůsobení se novým okolnostem. Staré dobré časy se nevracejí,“ míní Gall.
Důsledkem boje o každé prodané auto jsou i výrazné slevy napříč evropskými trhy. Na tom největším – v Německu – může firma pořídit například užitkové vozy Toyota Proace City od 82 eur měsíčně, tedy od 1994 korun, nebo Renault Master jen o euro dráž. „S elektromobily se nacházíme v ničivé cenové válce, která snižuje marže,“ varoval Thomas Peckruhn, prezident Německého svazu automobilového průmyslu.
Uvolněnější atmosféra naopak může panovat v nejvyšších patrech čínských automobilek. Geely, Great Wall Motor a BYD podle analýzy EY v první polovině roku zvýšily své zisky dohromady o jedno procento a tržby o pětinu. Vůbec nejlépe si nicméně vedla konkurence z jiné části Asie – nejziskovější byla v pololetí japonská Suzuki, kterou následovala jihokorejská Kia a japonská Toyota.