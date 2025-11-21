Packeta zrychluje růst. Zásilkovna hlásí vyšší zisk i rekordní počet Z-Boxů
- Zásilkovna zvýšila loni provozní zisk o 68 procent na 427 milionů korun a tržby jí vzrostly na 5,7 miliardy.
- Firma investovala přes 400 milionů do rozšíření sítě, zejména do Z-Boxů, jejichž počet navýšila na více než 5200.
- Celá skupina Packeta vykázala za rok 2024 obrat až 8,5 miliardy korun a přepravila 131 milionů zásilek.
Logistická společnost Zásilkovna, která patří do skupiny Packeta Group, zvýšila v loňském roce provozní zisk o 68 procent na 427 milionů korun. Tržby vzrostly o pětinu na 5,7 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.
„Zisk jsme směřovali zpět do rozvoje společnosti. V roce 2024 Zásilkovna investovala 447 milionů korun oproti 60 milionům v roce 2023. Nejvíce jsme investovali do rozšíření a modernizace výdejní sítě, zejména do Z-Boxů. Jejich počet jsme loni zvýšili z 3670 na 5200,“ uvedl finanční ředitel mateřské skupiny Packeta Petr Tomášek. Nyní je boxů přes 6000, spolu s kamennými výdejními místy má Zásilkovna v současnosti v Česku skoro 10 tisíc lokalit, kde si lidé mohou vyzvednout zásilku.
Nová hala
Společnost loni otevřela také novou halu o rozloze 7000 metrů čtverečních v Ostravě–Svinově, která nahradila původní depo a nyní slouží jako místo pro podání i vyzvednutí zásilek s prodlouženou otevírací dobou ve všední dny. Investice do výstavby sítě a technologií přesáhly 400 milionů korun. Firma také představila nový design svých Z-Boxů ‑ s tlumenějšími barvami, které lépe zapadají do okolního prostředí.
Packeta Group je mezinárodní logistický holding zaměřený na doručování zásilek v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Slovinsku, Německu a Rumunsku. V březnu 2024 došlo ke vzniku nové struktury Packeta Group poté, co společnost Packeta a její dceřiné firmy převzaly investiční skupiny CVC a Emma Capital. Následně loni v srpnu skupina rozšířila své působení akvizicí maďarské společnosti FoxPost.
Celá Packeta v minulém roce vykázala od březnových akvizic obrat 6,8 miliardy korun. Pokud by byl do výsledků započtený i výkon dceřiných společností za celý rok 2024 (bez FoxPost Zrt.), dosáhl by skupinový obrat podle společnosti přibližně 8,5 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 20 procent. Objem přepravených zásilek skupiny Packeta vzrostl za celý rok 2024 ze 106 milionů na 131 milionů, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 24 procent.
Konkurenční Česká pošta v minulém roce zvýšila ztrátu o 502 milionů korun na 1,246 miliardy korun. Konsolidované provozní výnosy klesly o 872 milionů korun na 18,321 miliardy korun.