Vánoční trhy mizí z Německa. Někde je rovnou ruší, jinde se raději přejmenovaly na trh požitků
- Vánoční trhy v Německu mají ekonomické problémy, důvodem jsou vysoké náklady na jejich bezpečnost.
- Některé trhy letos neotevřou a množí se výzvy provozovatelů, kteří žádají spolkovou vládu, aby jim pomohla s náklady.
- Jde o vítězství terorismu nad tradicí: trhy mají pro Němce hluboký symbolický význam.
Začíná advent a s ním i oblíbené vánoční trhy. Jejich kolébkou je Německo, kde jde o tradici, jejíž kořeny sahají až do středověku. Letos se však poprvé za stovky let některé německé trhy konat nebudou. Důvodem je obava z terorismu a bezpečnostní opatření, která neúměrně zvedají náklady na jejich provoz. Některá německá města proto letos trhy ruší a dá se obrazně říct, že teroristé vítězí nad německou křesťanskou středověkou tradicí.
12 mrtvých, 50 zraněných a obří šok
Je to přesně devět let, co se vánoční trhy pro Němce kromě radosti proměnily ve velké bezpečnostní riziko. Píše se rok 2016 a 19. prosince padlo jedno berlínské tabu. Tuniský terorista Anis Amri najel kamionem na vánoční trh na náměstí Breitscheidplatz. Zabil 12 lidí, včetně české občanky Nadi Čižmár, a dalších 50 zranil.
Pamatuji si to jako dnes. Berlín byl v té době mým druhým domovem. Amri zaútočil na místo, které jsem znala nazpaměť – na trh v centru města. Byl to obrovský šok, protože do té doby jsme všichni věřili, že Berlín je bezpečný a nic takového tu nehrozí. Na onom trhu jsem klidně mohla být i já sama, protože jsem se v oblasti běžně pohybovala. Terorismus najednou nabral zcela reálné obrysy, šok z něj se šířil po celém Německu.
Teroristický útok změnil celé místo trhu. Kromě betonových zátarasů místo v centru západního Berlína na Breitscheidplatz zdobí také v zemi velká jizva – památník obětem. Na schodech jsou jejich jména a u nich často svíčky, květiny a fotky obětí. Je zde také fotka Nadi Čižmár, u které nechybí často ani dětský obrázek od jejího malého syna, který po ní zůstal. Pokaždé, když jsem se na tohle mé oblíbené místo dostala, tak jsem si na ni vzpomněla.
Jizva na dlažbě i v celém Německu
Jizva zůstala nejen na zemi na náměstí, ale i v celém Německu – a to doslova. Po berlínském incidentu zavedla řada německých spolkových zemí povinnost vybavit trhy betonovými či ocelovými silničními zábranami a kontrolami u vstupů.
Teroristé od té doby v Německu udeřili víckrát. Tragický útok se stal naposledy loni na vánočním trhu v Magdeburku, kde najel do davu lidí pachatel původem ze Saúdské Arábie. Při incidentu zemřelo šest lidí (včetně jednoho dítěte) a zraněno bylo více než dvě stě osob. Právě u tohoto trhu se letos dlouho diskutovalo o tom, zda se bude vůbec konat.
Nebylo to jisté do poslední chvíle. Nakonec pořadatelé investovali za podpory města do bezpečnostních opatření nemalé peníze – přibližně půl milionu eur. A trh v Magdeburku letos nakonec otevřel svým návštěvníkům.
Bezpečnost stojí peníze
Zachování tradice a neustupování terorismu je i pro představitele města důležitým symbolem. „Bezpečnost stojí spoustu peněz. Zrušit vánoční trh jen proto, že nechceme tyto peníze utratit, to by bylo fatální,“ uvedla pro SWR Simone Borris, primátorka města Magdeburk, která žádá o finanční pomoc v otevřeném dopise i německou vládu.
Mohutná bezpečnostní opatření, zátarasy či kontroly u vchodu na trh – to vše je velmi drahé a provoz trhů to komplikuje. Opatření platí v Německu běžně pořadatelé, kteří nyní rozvíjejí diskuse na téma, zda je to správné. Někteří otevřeně apelují na politiky, aby také finančně přispěli ze státního rozpočtu.
A přibývají města, která si tyto akce nemohou dovolit. Letos zrušili trh například v porýnském městě Overath, jeden z tradičních trhů letos neotevře ani v Hamburku v části Rahlstedt, kde zase chyběly příjmy i provozovatelé stánků. Někde se snaží Němci bezpečnostní opatření obejít tak, že trh přejmenují. Tak k tomu přistoupili v Kerpenu, kde byl vánoční trh bez rozpaků přejmenovaný na „Adventní trh požitků“, aby se obešla přísná pravidla. To vzbudilo velkou diskusi i ohlas v německých médiích.
Symbolický ústup z tradičních hodnot
Jde o velký symbolický ústup z tradičních německých hodnot. Málokterý národ si totiž tak moc zakládá na adventní tradici jako právě Německo, které je kolébkou vánočních trhů a kde tyto akce historicky vznikly. Jeden z prvních doložených vánočních trhů se konal už ve 14. století v německém Bautzenu (Budyšíně). A například českými turisty hojně oblíbený vánoční trh v Drážďanech má letos už 591. ročník.
Zrušení trhu kvůli nákladům na zabezpečení a strachu z terorismu znamená, že Němci de facto ustupují ze své nejstarší vánoční tradice. Vzpomínám na rok 2011, kdy se objevila v německých a později i v českých médiích falešná zpráva o tom, že berlínský obvod Kreuzberg-Friedrichshain zakázal vánoční trh a nařídil jeho přejmenování na „Zimní trh“, aby neprovokoval muslimy.
Na sociálních sítích se rozjely diskuse a kritika hyperkorektnosti a údajného vytlačování křesťanských tradic ve prospěch menšin. Pamatuji si na tu událost a tehdy šlo samozřejmě o nesmysl. Je však paradox, že to, co tehdy začalo jako fáma, se letos s nadsázkou stává realitou – i když s jiným, daleko tragičtějším důvodem.