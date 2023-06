Philip Morris slibuje budoucnost bez dýmu. Do závodu v Kutné Hoře investuje přes miliardu korun | e15.cz

Přes jednu miliardu korun plánuje tabáková společnost Philip Morris International investovat do rozšíření svého závodu v Kutné Hoře. Peníze půjdou na vybudování nových kapacit pro plnění náplní do bezdýmných produktů. Vzniknou taky nové laboratoře pro testování kvality výrobků a jejich produkce. Společnost tak chce sledovat trend rostoucí popularity alternativ ke klasickým cigaretám.

Způsob výroby v modernizovaných kapacitách bude podle generálního ředitele Philip Morris International Jacka Olczaka následovat udržitelnou linku společnosti. „Primárně jde o nahrazení cigaret bezdýmnými alternativami ve prospěch dospělých kuřáků i veřejného zdraví. Klademe ale důraz i na podporu a rozvoj místního podnikatelského a dodavatelského prostředí, včetně zaměstnanosti,“ dodal.

Philip Morris International chce do dvou let dosáhnout uhlíkové neutrality v rámci všech svých provozů, do roku 2040 pak klimatické neutrality pro celý dodavatelsko-odběratelský řetězec. Kutnohorská továrna má v současnosti kromě certifikátu uhlíkové neutrality taky známku AWS standardu. Ten sleduje udržitelné hospodaření s vodou.

Společnost si od vybudování nových kapacit slibuje nárůst počtu uživatelů elektronických cigaret. Jejich obliba u Čechů stále stoupá, v roce 2022 je užívalo podle dat Státního zdravotního ústavu alespoň jednou měsíčně přes deset procent kuřáků. Největší podíl jejich uživatelů je ve věkové kategorii 15 až 24 let. Nezletilí a mladí lidé kolem dvaceti jsou také nejčastějšími konzumenty nikotinových sáčků.

Tabáková společnost vstoupila v roce 2017 na trh se značkou IQOS, letos uvedla novou jednorázovou e-cigaretu VEEBA. Od nástupu IQOS přešlo k nahřívacím alternativám cigaret přes půl milionu dospělých kuřáků. „Zhruba 70 procent díky tomu přestalo s kouřením úplně,“ dodává generální ředitelka Philip Morris ČR Andrea Gontkovičová.

Světová zdravotnická organizace (WHO) ale dlouhodobě upozorňuje, že elektronické cigarety s nástupem nových příchutí naopak lákají ke kouření čím dál mladší uživatele nikotinu. „Když mladiství a děti tyto výrobky zkouší, je u nich více než dvakrát větší pravděpodobnost, že budou v budoucnu kouřit klasické cigarety,“ uvedla vedoucí Kanceláře WHO ČR Zsofia Pusztai.

Na českém trhu působí Philip Morris od roku 1992. Závod v Kutné Hoře patří mezi pět největších lokací výroby Philip Morris. Na export míří z tamní továrny přes 90 procent produkce, a to nejvíce do Německa, Itálie nebo Belgie. Ve Středočeském kraji patří společnost k největším zaměstnavatelům, celorepublikově zaměstnává přes 1100 lidí.