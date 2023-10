Hradčanský obchod Bezobalu zachráněn. Složili se na něj zákazníci | e15.cz

Po červencovém ohlášení konce pražského řetězce Bezobalu se kolem jeho nejstarší pobočky na Hradčanské vytvořila komunita s cílem obchod zachovat. Začátkem září se jí to podařilo. Bývalí zaměstnanci Bezobalu založili spolek Real Food Community, odkoupili původní pobočku a otevřeli novou spolkovou prodejnu. Ta funguje z peněz od předplatitelů, díky kterým spolek pokrývá provozní náklady. Členové mohou nakupovat potraviny a drogerii za velkoobchodní ceny, prodejna je ale otevřená i pro nepředplatitele.

„V srpnu jsme potřebovali získat alespoň základní vklad, abychom mohli pobočku odkoupit. Podpořilo nás kolem 450 lidí, polovina z nich nám peníze darovala bez zakoupení členství,“ vysvětluje pro e15 jeden ze spoluzakladatelů spolku Vojtěch Mihulka. Od zákazníků se jim do začátku podařilo vybrat téměř jeden milion korun. Dostatek pravidelných přispěvatelů zatím obchod nemá, pobočku se ale nakonec majitelé rozhodli otevřít i přes nejistou budoucnost.

Obchod poháněný optimismem

Za členství v říjnu platilo kolem 240 lidí. Předplatné se pohybuje od 500 do 900 korun měsíčně, členové současně musí zaplatit vstupní příspěvek ve výši 5000 korun. „Věříme tomu, že do konce roku se dostaneme na potřebných 300 členů,“ dodává optimisticky spoluzakladatelka Lucie Decreamer. Dříve pracovala jako provozní na pobočce na Florenci, hlavním důvodem zapojit se do udržení Bezobalu na Hradčanské byl pro ni kontakt se zákazníky. „Spojilo se u nás vnitřní přesvědčení i zpětná vazba od lidí, kteří se báli, že nebudou mít kde bez obalu nakupovat,“ dodává.

„Mezi benefity, které nejsou běžně vidět na pobočce, patří například možnost speciálních objednávek. Připravujeme oblíbený odběr zeleninových bedýnek, plánujeme komunitní akce,“ shrnuje Decreamer výhody předplatného. Dodavatele převzal spolek částečně od původního Bezobalu, nové zdroje hledal zejména u lokálních pěstitelů ovoce a zeleniny.

Bio nemusí znamenat drahé

Náročné období potkalo většinu bezobalových obchodů po covidu, lidé si zvykli na dovoz domů. V prodeji potravin dominovaly online supermarkety, které navíc začaly rozšiřovat sortiment o potraviny v bio kvalitě. Vlastní rozvoz zvažoval i původní řetězec Bezobalu, od plánů ale nakonec ustoupil. „Bezobalové prodejny nabízejí komunitní prostředí, kde se zákazník cítí dobře. Může něco nového ochutnat a nechat si poradit,“ říká Mihulka. „V online prostředí tohle lidem chybí,“ dodává.

Konečnou ránu pobočkám Bezobalu podle tehdejšího šéfa Bezobalu Jiřího Sedláka zasadila inflace. „Zákazníci mají jiné priority, než je kvalita potravin. Chtějí jet například na dovolenou. Ekologické produkty přitom během inflace v porovnání s těmi konvenčními tolik nezdražily,“ řekl v červenci e15.

Se stírajícími se rozdíly v cenách oproti běžným potravinám souhlasí majitelka obchodu BezobAlík ve Žďáru nad Sázavou Alena Soukalová. „Z drahého obchodu jsem se najednou stali levnějšími než supermarkety. Nezvyšovali jsme totiž uměle marži, jen jsme kopírovali nárůst nákupní ceny,“ hodnotila situaci kolem zdražování potravin koncem prázdnin.

„Na ceny se snažíme dávat pozor, chtěli bychom být co nejdostupnější pro všechny,“ říká Decreamer. Dodavatelé Bezobalu podle ní dokážou na změny nákladů reagovat celkem flexibilně. Největší zájem mají zákazníci o trvanlivé potraviny a stáčenou drogerii.

Nákupy s přesvědčením

Obchody se nyní musí vyrovnávat s rostoucími cenami energií, nájmů nebo nákladů na zaměstnance. Blížící se zima a neustupující inflace navíc u části zákazníků vyvolávají obavy o vyšší ceny za vytápění a potraviny. „Stále ale existuje dost lidí, kteří své bezobalové návyky ani v této době nemění. My jsme tady pravděpodobně pro menší skupinu zákazníků, doufáme však, že se nám podaří ji rozšiřovat,“ vysvětluje Decreamer.

Na principu spolkové prodejny funguje například také zlínský obchod Bezobaláč. I zde mohou nakupovat předplatitelé a příležitostní zákazníci. Členům nabízí kromě pravidelných slev exkurze u dodavatelů, možnost ovlivňovat chod a sortiment prodejny a také možnost velkoobchodních hromadných objednávek přímo od producentů potravin.

Mezi nejstarší spolkové prodejny v Praze patří karlínská Obživa. Na rozdíl od Bezobalu nebo zlínského Bezobaláče ale nabízí potraviny pouze pro členy.