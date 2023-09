Miliardář Pražák koupil vydavatelství MAFRA | e15.cz

„Odprodej těchto aktiv nám umožní se do budoucna více soustředit na klíčové segmenty našeho podnikání, na jejich rychlejší rozvoj a zejména na rychlejší expanzi v zájmových aktivitách a regionech. Zvolili jsme investora, který by měl být pro Synthesii, Mafru i LONDU zárukou jejich dalšího úspěšného rozvoje,“ okomentoval Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti Agrofert, druhého největšího výrobce hnojiv v Evropě a největšího zemědělského a potravinářského koncernu ve střední Evropě.

Podpis obchodu za vyšší jednotky miliard potvrdily obě strany, Agrofert i Kaprain, pro který jde o dosud největší akvizici. „Dnes jsme podepsali naši doposud největší akvizici. Díky akvizici Synthesie výrazně posílíme na evropském trhu speciální chemie a staneme se jedním z nejdůležitějších hráčů v regionu,“ hodnotí uzavřený obchod majitel skupiny Kaprain Karel Pražák.

Ještě minulý týden podle informací redakce e15 rozhodovalo představenstvo Agrofertu o dvou nabídkách na převzetí, jedné od skupiny Czechoslovak Group (CSG) zbrojaře Michala Strnada a druhé od holdingu Kaprain miliardáře a někdejšího manažera PPF Karla Pražáka. Pražák Agrofertu předložil vyšší nabídku a Mafru tak nakonec získal. O tom, že vydavatelství spolu s chemičkou Synthesia koupí právě on, deník e15 informoval ve středu.

Karel Pražák vstoupil do boje o Mafru relativně nedávno. Byznysově vyrostl po boku Petra Kellnera jako jeho krizový manažer a s PPF spolupracuje dlouhodobě. Na trhu se spekuluje, zda má Pražák o Mafru zájem sám, nebo spolu s dalšími blízkými investory.

Babišova volba: vlastnit média, nebo být poslancem

Skupina Mafra zaměstnává zhruba 1200 lidí, v portfoliu má přes 70 produktů, patří mezi ně noviny, zpravodajské servery, televize i rádio. Mezi její nejznámější mediální produkty patří Lidové noviny, MF Dnes, televize Óčko a rádio Impuls, které je součástí skupiny LONDA. Součástí je také tiskárna či skupina TicketPortal.

Babiš se musí nutně zbavit médií ve svém svěřenském fondu, pokud bude chtít zůstat poslancem. Zákaz vlastnictví médií vrcholnými politiky totiž bude od příštího roku přísnější, podobně jako přijímání dotací a pobídek. Média například nebudou moci politici převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu. Předloha brání poslancům, senátorům, členům vlády a nově i prezidentovi provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk.

O prodeji Mafry se intenzivně hovoří od konce loňského roku právě v souvislosti se zpřísněním zákona o střetu zájmů. Mezi vážné zájemce v minulých měsících patřil vlastník energetického kolosu Sev.en Pavel Tykač, který zájem o Mafru redakci e15 v únoru potvrdil. „Ta nabídka se objevila. Aktuálně se díváme, jestli to je pro nás zajímavé, za jakou cenu a podobně. Více se k tomu budeme moci vyjádřit až poté, co případně získáme exkluzivitu,“ uvedl Tykač. Jenže to se nestalo a později z vyjednávání odstoupil. Ale podle několika zdrojů e15 má o Mafru stále zájem. Brzy po podpisu prodeje Mafry do rukou Pražáka se tak mohou rozjet další jednání.

Jedním z pilířů skupiny Kaprain je společnost Spolchemie, která patří mezi největší výrobce pryskyřic v Evropě a má silnou pozici v segmentu nátěrových hmot. Součástí skupiny Kaprain je také tradiční slovenská chemička Fortischem. Právě synergie těchto společností se Synthesií umožní další růst a rozvoj.

Majitel holdingu Kaprain Karel Pražák (vlevo)Autor: Profimedia

„Synergii využijeme na všech úrovních. Významně posílíme pozici na evropském trhu speciální chemie, doplníme produktové portfolio a využijeme průnik mezi zákazníky i distributory všech společností,“ vysvětluje ředitel Spolchemie Daniel Tamchyna. Všechny zmíněné chemické společnosti dosahují obratu téměř 20 miliard korun, z čehož jde drtivá většina na export, a zaměstnávají téměř 3 500 lidí.

Pardubická Synthesia je v současné geopolitické nestabilitě klíčovým podnikem pro zbrojní průmysl. Patří mezi jedny z mála evropských výrobců nitrocelulózy, která slouží k výrobě munice. Té je nyní na Ukrajině nedostatek. Zároveň nový vlastník Synthesie prakticky ovládne i příbuznou Explosii, aniž ji musí od státu kupovat. Explosie sídlí v areálu Synthesie a je hlavním odběratelem nitrocelulózy.

Agrofertu se teď prodej chemického podniku hodí, už jen kvůli zájmu na trhu v souvislosti s bezpečnostní situací. Navíc letos zemědělsko-chemický kolos utratil téměř 20 miliard na nákup rakouské chemičky Borealis, z čehož alespoň část by se mohla prodejem Synthesie společně s Mafrou vrátit.