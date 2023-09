Kdo je Karel Pražák? Nový majitel vydavatelství MAFRA | e15.cz

Jde o jednu z nejsledovanějších transakcí na tuzemském mediálním trhu. Novým majitelem vydavatelství Mafra ze svěřenského fondu Andreje Babiše je miliardář, lobbista a podnikatel Karel Pražák. Sám sebe popisuje jako fanouška i sportovce, myslivce a nadšence do automobilů značky Porsche. Kdo je a za čím vším stojí muž, který spravoval soukromé finance Petra Kellnera?

Pražákova byznysová cesta začala prakticky ihned po jeho absolvování České zemědělské univerzity v Praze. V roce 1996 se svými několikaletými zkušenostmi z Pragobanky nastoupil jako manažer do České pojišťovny. K raketovému kariérnímu růstu mu měly pomoct jeho vazby na Petra Kellnera. A právě do jeho skupiny PPF nastoupil na post investičního manažera, kde spravoval Kellnerovy privátní finance.

Karel Pražák (54 let) Narození : 3. dubna 1969 v Českých Budějovicích

: 3. dubna 1969 v Českých Budějovicích Vzdělání : Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU)

: Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) Je majitelem investiční skupiny Kaprain

Podle žebříčku magazínu Forbes pro rok 2022 je 42. nejbohatším Čechem

Jeho majetek v roce 2022 dosahoval hodnoty 9,5 miliardy korun

Klíčovým byl pro Pražáka rok 2013, kdy po téměř dvaceti letech spolupráce od PPF odkoupil pohledávkovou společnost AB-CREDIT. Dal tak základ vlastní skupině Kaprain Holdings. V oblasti financí se Kaprain zaměřuje na správu i vymáhání pohledávek, jako věřitel vstupuje například do průmyslových nebo technologických společností. Z PPF si s sebou Pražák odnesl část realitních projektů, které v rámci nové skupiny uskutečnil. Ať už sám, nebo ve spolupráci s jinými developery.

Mezi první kroky Kaprainu po jeho vzniku patřily investice do Maxima pojišťovny nebo do outletového centra poblíž pražského Letiště Václava Havla Prague The Style Outlets. Nákupní centrum nakonec v roce 2018 skupina odkoupila celé, změnila název na POP Airport a začala objekt rozšiřovat o interaktivní muzeum Dinosauria nebo krytý zábavní park Majaland.

Majitel holdingu Kaprain Karel Pražák (první zleva) při otevření Prague The Style Outlets.Autor: Profimedia

Samostatně, ale s dobrými kontakty

Vyvedením společnosti AB-CREDIT z portfolia PPF ale Pražákova vazba na Kellnerovo impérium neskončila. Jako jeden ze svých hlavních realitních projektů si Pražák vybral výstavbu kancelářských budov na pozemcích parkoviště v blízkosti O2 areny, ve které měla koncem roku 2013 rozhodující podíl PPF. Telekomunikační společnost CETIN, která taktéž spadá pod PPF, se pak stala prvním nájemníkem nového Harfa Business Center. Výstavbu komplexu dokončila skupina v roce 2019.

Pražák do realitních projektů vstupuje často. Kaprain vlastní kromě pražského outletového centra také obchodní dům Mercury v Českých Budějovicích, společně s Pentou investuje do Vítězného náměstí a zahájil rekonstrukci budovy bývalého sídla Mezinárodního svazu studentstva v Pařížské ulici. Loni vstoupila skupina do projektu luxusního bydlení s golfovým hřištěm Oaks Prague v Nebřenicích.

Firmy a projekty Karla Pražáka Kaprain Group

Spolchemie

Sparta Praha

Nej.cz

Majaland

Oaks Prague

Realitní transakci týkající se Oaks Prague dokončil Kaprain v srpnu 2022, tedy zhruba půl roku od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Podle portálu Seznam Zprávy tím pomohl z projektu vystoupit dvěma ruským oligarchům Alexandru Abramovi a Alexandru Frolovi. Skupině PPF měla navíc stejným nákupem usnadnit prodej 130 hektarů pozemků na výstavbu bytů v Moskvě.

Kromě Petra Kellnera je Pražák dlouhodobě spojován s kontroverzním podnikatelem Petrem Sisákem. Ještě v době svého působení v PPF měl být Pražák jednou z hlavních postav v dění kolem ústecké společnosti Setuza vyrábějící biopaliva. V té na čas vlastnila podíl jak skupina PPF, tak Sisákova společnost Via Chem. Zatímco PPF nakonec z chemičky rychle odešla, Sisák a část jeho spolupracovníků stojí kvůli insolvenčním machinacím a podvodům před soudem.

Sportem ku zdraví i rostoucímu byznysu

„Sport mě naučil tvrdé práci, odhodlání, vytrvalosti a touze vítězit. To mi teď pomáhá uspět i v businessu,“ říká o sobě Pražák na webu Kaprain. V mládí hrál hokej za dorost, později spojil sport s byznysem, když v roce 2019 koupil hokejovou Spartu od bývalého brankáře Petra Břízy. „HC Sparta je silná tradiční sportovní značka s nemalým potenciálem. Jsme připraveni zajistit stabilitu klubu a jeho další rozvoj,” popisoval tehdy mediální zástupce Kaprainu Ondřej Pechar.

V souvislosti s nákupem klubu HC Sparta Praha se v Pražákově životopise objevuje další kontroverzní osobnost. Břízův předchůdce, miliardář a šéf akciové společnosti Sportovní holding Praha Petr Speychal. Jeho holding vlastnil kromě Sparty také hokejový klub HC Lev. Poté, co u Speychala opakovaně zasahovala policie kvůli podezření z daňových podvodů, prodal Spartu právě Břízovi.

Nebylo to každopádně poprvé, co Pražák zachraňoval Speychalovo podnikání. V roce 2016 odkoupil jednu z klíčových pohledávek v insolvenčním řízení se strojírenskou společností ČKD, jejímuž představenstvu předsedal právě Speychal. Soud na ČKD v roce 2017 vydal zajišťovací příkaz na téměř 800 milionů korun kvůli podezření z daňových podvodů. Státní zástupce podal obžalobu na více než třicet lidí letos v lednu.