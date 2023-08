Babiš se loučí s Mafrou a možná i politikou. Času nemá nazbyt | e15.cz

Ve sněmovně se novele pokoušelo usilovně zabránit především hnutí ANO, a jakkoli to maskovalo jakýmsi ideologickým étosem (Aleš Juchelka: „Každý, kdo pro zákon zvedne ruku, rozviklá naše hodnoty demokracie, za které bojovali naši rodiče.“), jako vždycky šlo především o zájmy skutečného majitele Agrofertu. Babiš se přijetím novely dostává pod tlak a pod tlakem se přirozeně obchoduje hůř, než když máte na všechno dost času a nic vás k prodeji nenutí.

Důvody, proč Babišova politická divize chtěla omezení zabránit, jsou dvojí. Předně Mafra může vydatně podpořit vedení permanentní kampaně a hodí se i v té ostré, předvolební. Stejně jako každý rok v létě se i v těchto dnech stal Babiš hvězdou svých vlastních médií, která k Mafře přikoupil před pěti lety v balíku Bauer Media.

Lifestylový Rytmus života, který se jinak informování o politických celebritách vyhýbá, ho poctil tématy typu „Bývalý premiér se dobře bavil“ či „Dováděl v bazénu s labutí“. Nechyběla ani zmínka, že Babiše na Čapím hnízdě navštívili dva barevní papoušci. Prostě chlapík, jakého byste chtěli za souseda.

Můžeme si o novinářské úrovni a vnitřní integritě autorů myslet cokoli, každopádně byla to možnost cílit na především ženské publikum někde v kategorii 50+, proč v roce 2018 Babiš za lifestylové magazíny zaplatil miliardu. Když k ní přičteme 3,5 miliardy za deset let starý obchod, kdy Agrofert od německých majitelů kupoval původní Mafru, tedy především Mladou frontu DNES, Lidové noviny a nějaké ty drobnosti, dostáváme se na částku plus minus 4,5 miliardy, za kterou by mělo být vydavatelství teď na prodej. A jde jen o to, jak velké bude ono minus, tedy jak moc bude Babiš tratit pod vlivem „musu a času“.

V této situaci máte jako prodejce dvě možnosti. Zavřít oči a doufat, že to nějak dopadne a že vás obchodní protivník nevycuká do posledního prosince, o což se bezesporu pokusí. Nebo vymyslet úkrok, překvapivé řešení. To se skutečně stalo – deník e15 přišel se zjištěním, že Babiš spojil prodej Mafry s plánovaným prodejem pardubické chemičky Synthesia a jedná o něm se skupinou Czechoslovak Group zbrojaře Michala Strnada.

Aby to nebylo úplně jednoduché, je podle informací e15 dalším zájemcem o balík Mafry a Synthesie investor Karel Pražák, který vyrostl po boku Petra Kellnera jako jeho krizový manažer PPF. Pro vyjednávací pozici Babiše je dvojice vážných zájemců dobrá zpráva.

I tak ale bude konečné rozhodnutí na něm, a jak upozorňují lidé z jeho okolí, na jeho náladách. Sám se prý ještě nerozhodl, jestli se naplno vrátí k podnikání a převezme řízení kolosu Agrofert od svých najatých správců, nebo bude chtít zůstat v politice. Tak či tak se ale bude muset rozloučit s Mafrou a je jen otázka, za jakou cenu, respektive s jak velkou ztrátou. Součástí zmíněného lex Babiš je ovšem kromě zákazu vlastnit média i omezení přijímat dotace a pobídky. Což je pro další Babišovo politické působení opět k hluboké analýze. Času na rozhodování už příliš nemá.

Autor je spolupracovník redakce