Pokračují rozbroje mezi Čínou a USA. Víme, že virus vznikl ve Wu-chanu, uvedl Pompeo. A ropa zdražuje | E15.cz

Web E15 přináší přehled důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Další vyostření vztahů

Spojené státy a Čína pokračují ve vzájemném osočování. Asijská země i nadále čelí obvinění z podcenění počáteční situace ohledně pandemie nového typu koronaviru. Spojené státy naopak čelí kritice za nové sankce vůči čínským firmám, mezi nimiž je například technologický gigiant Huawei. Situaci zklidnil snad jedině americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Ten zmírnil svá předchozí prohlášení ohledně toho, že koronavirus unikl z čínské laboratoře ve městě Wu-chan. Spojené státy podle Pompea ví, že virus vznikl ve Wu-chanu, nejsou si ale jisté jeho konkrétním původem.

Vakcíny AstraZeneca

Velká Británie očekává do září dodání 30 milionů kusů vakcíny od společnosti AstraZeneca, která se zatím jeví jako účinná v boji proti onemocnění Covid-19. Farmaceutická společnost se dále zavázala dodat do ostrovní země celkem 100 milionů kusů vakcíny do konce tohoto roku.

Oživení USA

Šéf Federálního rezervního systému Spojených států Jerome Powell uvedl, ze zotavení americké ekonomiky by se mohlo protáhnout na delší dobu, než se původně očekávalo. Černý scénář, který Powell představil, počítá až s koncem příštího roku. Podle šéfa FED by celé situaci pomohla oficiální a fungující vakcína, účinná proti onemocnění Covid-19.

Akcie na houpačce, ropa zdražuje

Americké akcie sice díky rostoucímu optimismu investorů ohledně obnovování hospodářského života rostly, ale na druhou stranu jim uškodily obavy ze zhoršujících se vztahů mezi Čínou a Spojenými státy. Akcie celkově za celý týden klesly. Dow Jonesův index klesl o 2,7 procenta a S&P 500 o 2,3 procenta. Nasdaq se snížil o 1,2 procenta. Ceny americké ropy Brent rostou nad 30 dolarů za barel. Je to poprvé za poslední dva měsíce, kdy překonala tuto hranici.