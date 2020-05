Musk, Bitcoin, Harry Potter a Rowlingová se sešli na twitteru | E15.cz

Vezměte 15 milionů fanoušků, kteří sledují twitterový účet autorky ságy kolem čarodějnického učně Harryho Pottera J. K. Rowlingové, a 35 milionů fanoušků na twitteru Elona Muska. A o zábavu je postaráno.

Rowlingová komunitu poprosila, zda by jí někdo nemohl vysvětlit, jak funguje bitcoin. A strhla se lavina. Včetně řady vtipů a přirovnání, že svět kryptoměn je vlastně podobný světu Harryho Pottera.

Pretty much, although massive currency issuance by govt central banks is making Bitcoin Internet 👻 money look solid by comparison