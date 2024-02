Polské megaletiště v ohrožení. Nemusím si poměřovat letiště s Němci, řekl Tusk

„Jsem zodpovědný člověk. Toto rozhodnutí musí být promyšlené a nemůže mít politický kontext nebo být diktováno ambicemi,“ uvedl na začátku února Tusk. „Nemám komplex vůči Němcům nebo Francouzům, takže nemusím každý den dokazovat, že budu mít větší letiště než oni,“ doplnil.

Nicméně vláda pod vedení šéfa Občanské platformy v této otázce není jednotná. „V žádném případě projekt nebude zrušen,“ prohlásil v prosinci ministr infrastruktury Dariusz Klimczak, který ve vládě zastupuje lidovce. „Tento projekt již spotřeboval tolik peněz, že nesmí být hozen do koše. Otázkou je, v jaké podobě bude pokračovat,“ vysvětlil svůj pohled.

Prvním krokem tak bude audit, který by měl prověřit, jakým způsobem byl dosud projekt veden; za tímto účelem byla letos v lednu vyměněna celá dozorčí rada tak, aby její členové při auditu spolupracovali. Celý projekt by měl vyjít na 69 miliard eur (1,8 bilionu korun), do této částky je nicméně započtený také projekt vysokorychlostní dráhy, proti které zatím ani současná vláda nevystupuje.

První návrhy letiště Solidarita | CPK

Polský ambiciózní projekt by měl mít hranici svých kapacit na úrovni 65 milionů odbavených pasažérů ročně, v současné době ročně do Polska létá zhruba 50 milionů lidí, z toho kolem 18 a půl milionu na letiště Frédérika Chopina ve Varšavě, zbytek si rozdělí menší letiště v ostatních regionech.

Právě současné varšavské letiště nicméně v blízkých letech dosáhne na svůj strop, bez případných investic se tam o příliš mnoho více pasažérů zkrátka nevejde. Polské úřady přitom očekávají, že počet leteckých cestujících do země by se do roku 2040 měl zvýšit až na 96 milionů lidí ročně. Z toho 40 milionů by mělo připadat právě na Varšavu.

V současné době je tak nejasné, zda a v jaké podobě CPK vůbec vznikne. „Nově přijatý přístup vlády, který klade důraz na audit namísto zastavení CPK, dává větší politický prostor pro rozhodnutí, zda je projekt tím, co Polsko a Evropa potřebují. Zároveň však prodlužuje nejistotu,“ shrnuje web Notes from Poland.