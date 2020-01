Obchodní válka: Američtí obchodníci zuří kvůli clu na víno | E15.cz

Po zavedení nových 25procentních cel na dovoz evropských sýrů, olivového oleje či vína a dalších potravin do Spojených států z loňského října, hrozí u vína další zvýšení tarifů. Plány na zavedení stoprocentního cla na import tohoto alkoholického nápoje oznámil americký prezident Donald Trump v loňském prosinci. Národní asociace obchodníků s vínem v USA odhaduje, že cena vína z Evropy se tím může zdvojnásobit.

Proti novému opatření se proto staví američtí podnikatelé ve vinném byznysu a menší podniky se dokonce obávají likvidace. “Nejsme velká společnost, která by takovou věc vstřebala. Znamenalo by to pro nás konec,” říkají pro deník The New York Times majitelé italského vinného baru a restaurace Il Posto Accanto v New Yorku, manželé Beatrice Tosti di Valminuta a Julio Pena.

“Moje firma zmizí, pokud budou zavedena stoprocentní cla na evropská vína,” dodává pro web americké televize CNN Jenny Lefcourt z newyorské společnosti Jenny and Francois Selections, obchodující s vínem dvacet let. Někteří přirovnávají nové clo k prohibici. “Bez nadsázky, navrhované tarify by byly největší hrozbou pro byznys vínem a lihovinami od prohibice v roce 1919,” říká podle webu britské rozhlasové stanice BBC Benjamin Aneff z další newyorské firmy Tribeca Wine Merchants.

Kalifornští vinaři dovoz nenahradí

Spojené státy dovážejí podle BBC víno z Evropy za zhruba 5 miliard dolarů ročně (zhruba 114 miliard korun). Z Česka bylo v roce 2018 vyvezeno do USA podle Českého statistického úřadu víno za 15 milionů korun, za loňských 11 měsíců to bylo necelých 14 milionů korun.

Pokud by se dovoz z Evropy kvůli ceně nevyplatil, američtí vinaři by ho podle prezidenta Národní asociace dovozců nápojů v USA Roberta Tobiassena nemuseli zvládnout nahradit. “Když lidé půjdou do jiného vína, zvolí víno z Chile, Jihoafrické republiky nebo Nového Zélandu,” říká Tobiassen podle BBC.

Ztráta tisíců pracovních míst

Druhotným efektem nových cel by mohl být dopad na pracovní místa ve Spojených státech. Organizace amerických Velkoobchodníků s vínem a lihovinami odhaduje, že by o práci přišlo 17 tisíc lidí. Nejednalo by se podle The New York Times pouze o zaměstnance firem obchodujících s vínem či restaurace, ale také o pracovníky v docích nebo i řidiče vysokozdvižných vozíků.

Američané se proto obracejí na úřady, aby zavedení stoprocentních cel na dovoz vína z EU přehodnotily. Úřad amerického obchodního zmocněnce USTR k tomu podle BBC vyzvaly už tisíce lidí. “Proč musí víno platit za spor, který se týká letadel?” říká k tomu Tobiassen, podle kterého opatření “postrádá smysl”.

Zvyšování cel je totiž odvetou Spojených států kvůli konkurenčnímu sporu výrobců letadel Boeing a Airbus. Spojené státy a Evropská unie se od roku 2004 u Světové obchodní organizace navzájem obviňují z nelegální podpory svých výrobců letadel Boeing a Airbus. U obou stran bylo zjištěno, že v rozporu s pravidly WTO své výrobce finančně podporovaly, aby jim zajistily výhodnější pozici na trhu.