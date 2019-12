Špačci a hraboši ničí vinařům úrodu, připravili je o miliony | E15.cz

Nálety špačků byly podle ředitele vinařství Château Valtice – Vinné sklepy Valtice Davida Šťastného ničivější než loni. Škody odhadl ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec už dříve na miliony korun. „Pokud nebudete hrozny hlídat s puškou v ruce, tak ty potvory plody celoroční práce prostě sežerou,“ poznamenal Šťastný.

Odstřel však nelze použít na všech vinicích a je nákladný. Stejně jako sítě chránící nejcennější vinice v zahraničí. Vinaři v Česku tak využívají plynová děla, která špačky odhánějí hlukem.

Vinaři se letos nově potýkali s přemnoženými hraboši. „Útočili na kořeny révy a zčásti i na zralé hrozny, přičemž na některých místech způsobili až statisícové škody,“ uvedl ředitel Bohemia Sektu Ondřej Beránek, který je zároveň prezidentem Vinařské unie.

Přípravek k hubení hrabošů Stutox II se přitom nesmí používat povrchově rozhozem, je povolena jen aplikace do nor, proti čemuž se od léta bouří zemědělci. Problém řeší ministerstvo zemědělství s rezortem životního prostředí, do situace se slíbil vložit také premiér Andrej Babiš (ANO).

Přírodní cestou likvidují hraboše malé šelmy nebo draví ptáci. „Káňata už jsou nacpaná k prasknutí,“ uvedl ředitel Habánských sklepů Josef Svoboda.

Za propad sklizně může také vysoká srovnávací základna z loňského roku, kdy se urodilo 104 tisíc tun. „Vinohrady si po mimořádném výkonu potřebovaly odpočinout,“ vysvětlil Beránek.

Přesto se vinaři, které oslovil deník E15, nechystají zdražovat. „Nic převratného se neděje, máme ještě zásobu vína ze solidní sklizně 2018,“ uvedl předseda představenstva Znovínu Znojmo Pavel Vajčner. S kvalitou letošního ročníku je spokojený.

Rezort zemědělství, který má optimistický odhad sklizně kolem devadesáti tisíc tun hroznů, nechystá peněžní náhradu. „Ministerstvo zemědělství o kompenzacích pro vinaře neuvažuje,“ řekl mluvčí Vojtěch Bílý.