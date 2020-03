Až skončí karanténa, lidé budou vyhazovat zásoby jídla, říká šéfka potravinářů | E15.cz

Lidé vykupují zboží v obchodech s potravinami. Stíhají je výrobci tak rychle doplňovat?

Většina potravinářů jede na plné směny, ale stíhají to. Opravdu není nejmenší důvod k panice, všeho je dost. Samozřejmě se může stát, že třeba dvě tři hodiny zboží v regálu nebude, protože se nestíhá tak rychle doplňovat. Lidé by si neměli dělat takové zásoby. Bojím se, že až skončí karanténa, budou jídlo vyhazovat.

V pondělí ráno bylo uzavřeno několik obcí včetně Litovle, kde jsou potravinářské závody. Nemůže to ovlivnit zásobování?

Snažili jsme se udělat maximum pro to, aby tam nebyla ohrožena jak výroba, tak zásobování surovinami potravinářských podniků. Pro tyto firmy jsme vyjednali výjimky. Uzavření Litovle považujeme za bezprecedentní krok, který neodpovídá tomu, na čem se domluvila vláda.

Tyto výjimky už v praxi fungují?

Ano. Chtěli bychom z toho udělat systémovou výjimku, kdyby zase náhodou někoho něco takového napadlo. Aby se do budoucna počítalo s tím, že musí jezdit kamiony a lidé se musejí dostat do práce.

Vláda mimo jiné nařídila omezit prodej nebalených potravin, co to v praxi pro výrobce znamená?

Kolem nebalených potravin probíhala včera dlouhá diskuse. Zvýšit kapacitu balených potravin je možné maximálně o patnáct procent, stroje toho více nestíhají. Proto jsme trvali na tom, aby bylo možné nadále kupovat i nebalené potraviny, ale s omezeními hygienické povahy. To znamená, že se u nich nesmí shlukovat lidé a obchod na to musí dohlédnout. Dále musí být k dispozici pomůcky jako kleště a jednorázové rukavice.

V mnoha sektorech se mluví o tom, že chybějí pracovníci, jaká je situace v potravinářských závodech?

Zatím nemáme hlášeno, že by někde extrémně chyběli lidé. Potravinářské firmy mají samozřejmě nastaveny takové modely, že směny se nepotkávají, jednotlivé provozy jsou oddělené a nepotkávají se ani lidé, kteří se mohou zastupovat, kdyby nastal nějaký problém. Nedostatek pracovníků je spíše věcí obchodu. Například při doplňování zboží jsou volné kapacity. Lidé, kteří nemohou nyní chodit do práce, se mohou přihlásit do potravinářské výroby nebo obchodu v místě bydliště.

Ale mluvilo se o tom, že je problém s vydáváním potravinářských průkazů od lékaře. Podařilo se vyjednat výjimku?

Máme teď výjimku, že po těchto lidech nebudou požadovány potravinářské průkazy, ale pouze prohlášení o bezinfekčnosti.

V potravinářském závodu se zatím žádný případ koronaviru nepotvrdil?

Zatím nemáme informaci, že by se někde potvrdila nákaza koronavirem. Evropský úřad pro bezpečnost potravin navíc vydal prohlášení, že nebyl dokázán přenos koronaviru potravinami.

Pokud se někde potvrdí, co se bude dít?

Většina potravinářských podniků má zpracované krizové plány a systémy řízení, aby nebyla ohrožena výroba. Pamatují i na případy že by se někde objevila nakažlivá nemoc. Jako oddělené provozy, které jsem zmiňovala. Řada firem se jimi řídí už teď.