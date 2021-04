Čech rozjíždí ve Švédsku službu na sdílení jídel. Chystá se i do Prahy | E15.cz

V aplikaci si lidé ve Stockholmu mohou objednat například domácí nigeriské buchty, pirohy, thajskou polévku nebo indickou smaženou rýži biryani.

„Chceme propojovat přímo lidi, sousedy, aby si vyměňovali jídlo a své recepty. Každý z nás má nějaký unikátní recept. A tato doba přeje tomu, abychom poznali nové lidi právě skrze jídlo, když jinak nemáme možnost cestovat,” říká zakladatel Platehero Jan Kalašnikov. Službu rozjíždí společně s Beidosem Alim, který už ve Stockholmu před sedmi lety založil místní konkurenci Uberu, službu Taxijakt.

Poptávka sdílení vlastnoručně uvařeného jídla už ve Švédsku existuje. Na facebookovém tržišti Marketplace ve Stockholmu pravidelně nabízí svá hotová jídla stovky lidí. Platehero dosud zkoušelo aplikaci na 800 lidech, kteří si zažádali o předběžný přístup.

„Oslovili jsme asi třicet kuchařů, které jsme našli na stockholmském úřadu práce. V naší aplikaci budou vařit jak profesionální kuchaři, tak i třeba maminky s dětmi, které jsou doma a hledají nějaký příjem,” doplňuje Kalašnikov, který už má za sebou start jednoho startupu GoBasket, služby, která v dánské Kodani zajišťuje nákupy z nejbližších supermarketů.

Kalašnikov také počítá s tím, že jeho Platehero nabídne v profilech jednotlivých kuchařů živé vysílání jejich kuchařského umění a podle toho by si zákazníci mohli vybrat, které jídlo si chtějí objednat.

Platehero zatím nabízí dva možné druhy dopravy objednaného jídla: doručení přímo kuchařem, nebo vlastní vyzvednutí. Časem by mohla přibýt také rozvozová služba.

Cílem je ještě během letošního roku získat 500 nových uživatelů denně a tisícovku objednávek týdně. Vedle hotového jídla bude Platehero prodávat i kuchyňské náčiní či boxy pro přenos jídla.

Vzorem je pro Platehero americká aplikace DishDivvy. Služba by se v dohledné době měla rozšířit i do Prahy, kde už funguje obdobná aplikace Livali. Ta se ale soustředí primárně na zužitkování hotového jídla, které by se jinak vyhodilo.