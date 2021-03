Airbus investoval do českého startupu Skychatters | E15.cz

Máme nejlepší postcovidovou aplikaci, hlásí český start-up Skychatters. A zřejmě si to myslí i portfolioví manažeři venture kapitálového fondu evropského leteckého gigantu Airbus. Právě Airbus Ventures investoval do Skychatters know-how výměnou za podíl ve firmě, jež se svou aplikací hodlá vyrůst na obnoveném leteckém trhu.

Aplikace Skychatters propojí cestující ještě před jejich letem. Budou moci snadno sdílet cestovní doporučení, tipy na ubytování a inzerenti jim zase nabídnou cestovní pojištění, taxíky či další služby.

„Právě probíhá první investiční kolo, ve kterém chceme získat tři miliony dolarů,“ řekl zakladatel Skychatters Vít Musílek. Airbus Ventures tak může dosavadní investici v podobě know-how rozšířit ještě o vložení kapitálu.

Zakladatelé start-upu Skychatters si slibují, že jim Airbus Ventures sídlící v kalifornském Silicon Valley otevře dveře k aerolinkám a letištím po celém světě.

„Ihned jak to půjde máme v plánu se přestěhovat do Silicon Valley, kde to už dobře známe a máme slíbené propojení na velkou americkou nízkonákladovou aerolinku JetBlue,“ upřesnil plány spoluzakladatel Skychatters Jaroslav Krajča.

Aplikace bude nejprve nasazena na dvou mezinárodních letech z ostravského letiště, a to už 1. dubna. Zkušební test tedy proběhne v Česku, ačkoli tu zakladatelé zatím moc pochopení pro svůj projekt nenašli a do Silicon Valley se nakonec dostali díky mentorovi ze Singapuru.

„V Česku jsme pomoc nenašli z toho důvodu, že se v této době nikdo nechce dotknout čehokoli, co se týká cestování nebo letectví. Nikdo nepochopil, že teď je pro nás ten nejlepší čas jít na trh, nikoli ten nejhorší,” vysvětluje Vít Musílek s tím, že krize umožňuje Skychatters aplikaci v klidu otestovat a uvést na trh.