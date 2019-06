Čeští řezníci expandují na srbský trh | E15.cz

Firma si slibuje posílení exportu díky srbskému distributorovi Silbo, se kterým navázala spolupráci vedle řetězce Lidl. „Silbo nás zalistovává v dalších hypermarketech a supermarketech,“ doplnila Jonová. O srbský trh se zajímá také Vodňanská drůbež z koncernu Agrofert. „Zjišťovali jsme exportní možnosti na srbském trhu. Zatím konkrétní závěry nemáme,“ uvedl Jan Pavlů z divize komunikace Agrofertu.

Po obchodních partnerech v této zemi se na nedávné podnikatelské misi ministerstva zemědělství a potravinářské komory rozhlížela i PT servis konzervárna. Ta vyrábí masa ve vlastní šťávě, paštiky, párky, klobásy nebo pomazánky.

České masné výrobky by v Srbsku mohly mít úspěch i podle zemědělského diplomata v Bělehradě Pavla Svobody – dají se totiž dobře spojit s propagací českého piva. „Mnoho Srbů jezdí do Prahy a po návratu se často ptají, kam se dá zajít na čepované české pivo a vepřové koleno. Nebo zda je možné v Srbsku koupit klobásy, které jedli na Václavském náměstí,“ vysvětlil Svoboda.

Jen v loňském roce vyvezly české firmy podle dat Českého statistického úřadu do Srbska masné výrobky za 9,5 milionu korun. Jedničkou českého exportu do Srbska však zůstává sušené mléko a smetana, kterých se v roce 2018 vyvezlo do Srbska za 71 milionů korun.

K předním exportérům patří společnost Interlacto, která dodává do srbských čokoládoven. „Vyvážíme pět set až sedm set tun sušeného mléka a sušené zmrzlinové směsi ročně,“ uvedl majitel Interlacto Oldřich Gojiš. Šéf tamní čokoládovny Soko Štark Vladimir Čupić to vysvětlil tím, že srbské firmy nemají mléko v potřebné kvalitě.

Srbsko láká potravináře i na investiční pobídky, aby v Srbsku také vyráběli. „Mají zájem o celou vertikálu. Co se týká masa, chtějí, aby tu firmy chovaly, porážely i zpracovávaly,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD). „Pro české firmy je to cesta k expanzi a recept na to, jak se vyhnout ruskému embargu,“ doplnil diplomat Svoboda. To se vztahuje mimo jiné na dovoz masa a masných výrobků nebo mléka a mléčných výrobků zemí Evropské unie. Srbsko, které není členem EU, má navíc s Ruskem uzavřenou celní unii, což znamená dovoz bez celních poplatků z této země. Nicméně výše zmíněné společnosti, které oslovil deník E15, o přesunu výroby do Srbska zatím neuvažují.

„Majitel jedné tamější mlékárny měl zájem, abychom do ní kapitálově vstoupili, případně ji i koupili a vyráběli tam mléčné produkty žádané na ruském trhu,“ uvedl generální ředitel Madety Milan Teplý. „Ale nic z toho nebude. Důvodů je více: zastaralé vybavení dotyčné mlékárny, vysoká finanční náročnost nebo nejistý zdroj syrového mléka,“ doplnil Teplý.