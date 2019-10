Český výrobce instantní kávy pronikl na turecký trh | E15.cz

Zakázku firma sjednávala necelý rok. Kontraktu pomohla účast na loňském veletrhu CNR Food Istanbul, kterou zprostředkovaly agentura CzechTrade a česká ministerstva zemědělství a zahraničí.

„Téměř devět měsíců trvala úprava receptur. Konečné vzorky výrobků schválil turecký partner v dubnu na návštěvě výrobního provozu v Petrovicích u Karviné. Před první objednávkou ještě zkušebně dovezl jednu paletu,“ uvedl exportní manažer firmy Pavel Rychtecký. Podrobnosti o zakázce firma sdělit odmítla, byznys v Turecku chce ale dále rozvíjet.

Potenciál tureckého trhu pro české potravináře spočívá v jeho velikosti, v zemi žije 82 milionů lidí. „Turecko je geograficky blízko, vzorky lze do Istanbulu doručit v řádu dnů, což v rámci exportu potravin sehrává významnou úlohu,“ řekl ředitel turecké pobočky agentury CzechTrade Vladislav Polách.

„Zemi lze zařadit mezi rozvíjející se ekonomiky, ve kterých ještě není vytvořena silná konkurence,“ konstatoval analytik BH Securities Štěpán Křeček. Připustil však, že Turecko představuje komplikovanější trh než státy Evropské unie. Za nevýhodu analytik označil také nestabilitu kurzu turecké měny.

„V minulosti se kurz liry výrazně propadl, což při převodu do naší měny způsobovalo výrazný pokles korunových zisků,“ doplnil Křeček. Zájem českých potravinářů o tento trh ale podle Polácha roste.

České firmy loni vyvezly do Turecka potraviny za 856 milionů korun, z čehož 643 milionů tvořil živý hovězí dobytek. Kávu, čaj a kakao do této země loni čeští výrobci dodali za 12 milionů korun, za letošních prvních osm měsíců už je to 14 milionů korun.

Simandl působí na českém trhu přes dvacet let, instantní nápoje dodává do Velké Británie, Polska, na Slovensko do Japonska, zboží vozí ale i do africké Tanzánie či Angoly. Loni společnost utržila 120 milionů korun a dosáhla zisku téměř pěti milionů korun. Z toho 55 procent obratu činily prodeje v Česku, letos podle informací serveru BusinessInfo.cz poprvé převáží tržby z exportu.