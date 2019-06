České pivo dobývá už i Antarktidu | E15.cz

Pivo z Česka putuje doslova do všech koutů planety. Výjimku nepředstavuje ani Antarktida. V loňském roce tam bylo vyvezeno 104 kilogramů zlatavého moku za tři tisíce korun. Je to sice malé množství, ale podle Českého statistického úřadu jde o vůbec první zaznamenaný export tuzemského piva na ledový kontinent za posledních dvacet let.