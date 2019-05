Českým zákonem se v cizině nikdo nemusí řídit, kritizuje normu proti dvojí kvalitě opozice | E15.cz

“Ministerstvo zemědělství provádí implementaci evropské směrnice do novely zákona o potravinách. Logicky se to nabízí, když se zákon o potravinách otvíral i z jiných důvodů,” uvedl exministr zemědělství a člen zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Marian Jurečka (KDU-ČSL) pro E15. “Nemyslím si, že by bylo možné dělat něco víc,” doplnil.

Návrh se naopak nezamlouvá místopředsedkyni zemědělského výboru Veronice Vrecionové (ODS). “Neumím si představit, jak budou kontroloři (Státní zemědělská a potravinářská inspekce - pozn. red.) zjišťovat, jaké zboží se prodává třeba ve Francii. Naší legislativou se v zahraničí nikdo nemusí řídit,” řekla pro E15. Poukázala také na obtížnou vymahatelnost pokut. Za porušení zákona chce ministerstvo pokutu až padesát milionů korun, kterou budou platit obchodníci.

Tomanova stranická kolegyně Olga Sehnalová, která zákaz odlišné kvality potravin i obecně zboží v různých státech EU dlouhodobě prosazovala v europarlamentu, je přesvědčená, že by měl následovat další postup. “Určitě to není úplně řešení. Je třeba se zaměřit na způsob značení, aby ze zákazu nebyl možný nějaký únik,” vysvětlila europoslankyně pro E15. Návrh ale označila za “krok správným směrem”.

Způsob, jakým řeší dvojí kvalitu evropská směrnice o nekalých obchodních praktikách, kritizovali v minulosti zástupci Česka včetně Sehnalové. Ta ji označila dokonce za “legalizaci dvojí kvality”.

Zákaz dvojí kvality u veškerého zboží, které kromě potravin zahrnuje například prací prášky a další drogistické zboží, má vyřešit novela zákona o ochraně spotřebitele od ministerstva průmyslu a obchodu. Ta také v pondělí úspěšné prošla u vládní koalice.

Na rozdíl od návrhu ministerstva zemědělství nechává rezort průmyslu možnost, aby rozdíl v kvalitě u výrobků mohl být, pokud to bude “odůvodněno oprávněnými a objektivními skutečnostmi“. Vyplývá to z materiálu MPO, který má E15 k dispozici.

“Ustanovení v principu odpovídá budoucí právní úpravě EU (směrnici o nekalých obchodních praktikách musí ještě schválit Rada Evropské unie - pozn. red.),” uvádí jako jeden z důvodů zmíněný materiál. Premiér Andrej Babiš (ANO) znění evropské směrnice, které se podobá návrhu MPO, v minulosti opakovaně kritizoval jako mírné.