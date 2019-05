Do řešení problému dvojí kvality potravin se chce zapojit i Havlíček | E15.cz

K zákazu různé kvality potravin, který chce v Česku prosadit novelou zákona o potravinách ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD), se staví příznivě zemědělský výbor Poslanecké sněmovny i premiér Andrej Babiš (ANO). Spolupráci na novele nevyloučil ani rezort průmyslu a obchodu, jehož nový šéf Karel Havlíček (za ANO) o tom chce s Tomanem mluvit v pondělí. “Sedneme si na to s ministrem Tomanem. Pak to můžeme klidně předložit společně,” řekl nový šéf rezortu pro deník E15.

Po schválení směrnice mimo jiného k různé kvalitě potravin Evropským parlamentem v polovině dubna, kterou někteří zástupci Česka považují za nedostatečnou, přišlo ministerstvo zemědělství s vlastním řešením. Připravuje novelu zákona o potravinách, která zakazuje uvádět na český trh takové potraviny, které jsou pod stejným označením nabízeny v různých zemích Evropské unie, ale liší se svým složením. Za porušení by hrozila pokuta až padesát milionů korun.

“Cílem našeho návrhu je, aby potraviny, které se svými vlastnostmi liší, výrobci spotřebitelům nenabízeli ve stejném obalu, označení, barvě, grafice či se stejným marketingem,“ řekl ministr zemědělství Toman. Takzvaná dvojí kvalita potravin by tak podle něj byla v Česku zakázaná dřív, než je dvouletá lhůta evropské směrnice. Toman chce novelu do dvou týdnů předložit k projednání vládě a měla by podle něj začít platit do roka.

Zmíněnou evropskou směrnici o nekalých obchodních praktikách, která se kromě odlišné kvality potravin týká i zboží obecně, ještě musí schválit Rada Evropské unie. Nicméně její text považuje ministerstvo zemědělsví za “obtížně vymahatelný”, podle evropská komisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věry Jourové se jedná o kompromis. Poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová (ČSSD), která se tématu věnuje dlouhodobě, mluví dokonce o “legalizaci dvojí kvality”.

K iniciativě ministerstva zemědělství se příznivě staví zemědělský výbor sněmovny. “V evropské směrnici je možnost, aby si to národní státy upravily tak, aby bylo možné dvojí kvalitu postihovat,” uvedl předseda zemědělského výboru Jaroslav Faltýnek (ANO). “Na nás, to znamená na zemědělském výboru, na ministerstvu zemědělství i na ministerstvu průmyslu a obchodu, je, abychom co nejdříve zakomponovali do legislativy účinné praktiky boje proti dvojí kvalitě výrobků v České republice,” doplnil.

Spolupráci na zmíněné novele zákona o potravinách nevylučuje ministr průmyslu a obchodu Havlíček. “Sedneme si na to s ministrem Tomanem. Pak to můžeme klidně předložit společně,” řekl nový šéf rezortu pro deník E15 s tím, že to bude patrně příští pondělí. “Dvojí kvalita zboží spadá pod ministerstvo průmyslu. Součástí toho jsou i potraviny, které zase spadají více pod ministerstvo zemědělství. S panem Tomanem si řekneme, kdo bude mít jaké kompetence,” vysvětlil Havlíček.

Kroku ministerstva zemědělství je nakloněn také premiér Babiš. “Souhlasím, že dvojí kvalita potravin je nepřijatelná a podnikneme všechna opatřeni, abychom dvojí kvalitě potravin předešli,” uvedl pro E15. Naopak skeptický je prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, podle kterého aktuální návrh situaci nevyřeší.

"Co navrhl ministr Toman, je dobrý začátek, ale řeší to jenom půlku problému. Řeší to to, že různé výrobky budou správně označeny. Ale nezabrání to tomu, aby pro každý trh měl ten západoevropský koncern různou variantu. A dvojí kvalita je pro mě především o tom, že existují různé varianty," řekl Prouza pro ČTK.