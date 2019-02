Zákaz dvojí kvality potravin? Česko je málo aktivní, vadí zástupcům spotřebitelů i obchodníků | E15.cz

„Když by někdo měl říct, jaká česká pozice je, tak se obávám, že to nikdo neví,“ uvedl programový ředitel Sdružení českých spotřebitelů Libor Dupal pro deník E15. „Jedna věc je sebevědomé vystupování, druhá věc jsou podklady, se kterými se operuje,“ doplnil.

Výhrady má také prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza, podle kterého by mělo být Česko aktivnější. „Základ je dobrý, ale měli bychom víc připomínat, co všechno to způsobuje. Měli bychom ukazovat negativní příklady na českém trhu,“ řekl pro E15 Prouza.

V Radě EU bude o tématu jednat za českou stranu ministerstvo průmyslu a obchodu. „Stávající situaci, kdy se na unijním trhu vyskytují výrobky, které, ačkoli jsou stejné obchodní značky a mají srovnatelný obal, se v různých zemích EU liší svým složením, považuje za neakceptovatelnou,“ uvedl pro E15 pouze mluvčí rezortu Milan Řepka.

Pasivitu rezortu kritizovala i europoslankyně Olga Sehnalová (ČSSD). „Vyjádření ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové (za ANO) postrádám,“ uvedla. Na tvorbě české pozice spolupracuje rezort s ministerstvem zemědělství. „S ministerstvem průmyslu a obchodu jsme v souladu,“ míní ministr Miroslav Toman (za ČSSD).

Legislativa měla být na evropské úrovni hotová v první polovině letošního roku. Podle Sehnalové se to ale nestihne. „Jsem skeptická k tomu, že se to podaří ještě do těchto voleb do Evropského parlamentu,“ řekla Sehnalová v rozhovoru pro E15. Vyjednávání podle ní mohou komplikovat Německo a Rakousko.