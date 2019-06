Hobža investuje do rozšíření výroby Strážnických brambůrek 140 milionů | E15.cz

Trojka tuzemského trhu slaných pochutin, Petr Hobža Snack, upevňuje svou pozici. Producent Strážnických brambůrek investuje do posílení výroby v průběhu letošního roku a dvou následujících let až 140 milionů korun.

Společnost pořídí do výrobního areálu ve Strážnici fritézu s novou technologií, která omezí emise oxidů dusíku a oxidu uhličitého. Zbytek sumy půjde do výstavby nové haly a tím do rozšíření skladovacích prostor, která začne na přelomu letošního srpna a září.

Společnost, která nyní produkuje 12 až 13 tun brambůrků za den, si od investice slibuje rozšíření výrobních kapacit až na čtyřnásobek. „Zkrátka nestíháme a tato investice je dalším logickým krokem našeho rodinného podnikání,“ uvedl výrobní ředitel firmy Libor Hobža.

Kromě toho Petr Hobža Snack plánuje posílit export do Polska, Maďarska a na Slovensko, kam nyní vyváží patnáct procent své produkce. „Chtěli bychom nejméně 30 procent. Velký potenciál pro nás mají také Spojené státy americké kvůli krajanům, kteří tam žijí,“ doplnil. Do cen produktů se podle výrobního ředitele investice nepromítne.

Analytička společnosti Cyrrus Anna Píchová, která sleduje trh slaných pochutin, připisuje krok výrobce brambůrků narůstající konkurenci v tuzemsku. „Reakce v podobě takto vysoké investice je částečně odpovědí na loňské spojení PepsiCo s Karlovarskými minerálními vodami,“ uvedla. PepsiCo s brambůrky Lay’s a křupkami Cheetos je dvojkou českého trhu.

„Touto investicí si chce firma v narůstajícím konkurenčním prostředí zachovat své tržní postavení, popřípadě jej ještě navýšit díky možnosti flexibilněji reagovat na poptávku,“ dodala Píchová. Petr Hobža Snack zároveň označuje tuto částku jako nejvyšší jednorázovou investici ve své historii, která sahá do konce osmdesátých let.

Nejsilnějším hráčem českého trhu slaných pochutin je firma Intersnack ze stejnojmenné německé skupiny, patří pod ni značky Bohemia, Chio nebo Pom-Bär. Její podíl odhaduje analytička na 27 až 30 procent. Následuje PepsiCo s podílem 25 až 27 procent a Petr Hobža Snack 18 až 21 procent.