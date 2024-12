Kofola se rozešla s rakouským Rauchem, uvádí na trh vlastní značku džusů

Po deset let trvající partnerství českého nápojáře Kofola a rakouského výrobce džusů a ledových čajů Rauch končí. Kofola přestává distribuovat nápoje Rauchu na českém a slovenském trhu a místo toho uvádí vlastní značky.

„Myslím, že obě dvě strany to hodnotí jako velice úspěšnou spolupráci. Teď jsme se ale dohodli, že každý půjdeme vlastní cestou,“ řekl pro Seznam Zprávy generální ředitel Kofoly ČeskoSlovensko Daniel Buryš. Dodal, že i Rauch si chce na českém a sloenském trhu budovat silnější pozici a působit na něm přímo, ne jen přes distributora.

Rauch vlastní mimo jiné značky Happy Day nebo Nativa. Kofola proti nim nyní postaví vlastní džusy a ovocné nápoje Curiosa. Rozšíří také partnerství s výrobcem čajů Dilmah a příští rok uvede na český trh jeho ledové čaje.

„Uvedením nových produktů zároveň posilujeme naši ambici nabízet zdravější alternativy nápojů na trhu, které neobsahují přidaný cukr ani umělá sladidla,“ uvedl Buryš.

Zatím se chce Kofola se svou novou značkou soustředit na restaurace. „Nápoje Curiosa budou dostupné primárně v gastro formátech“, tedy v malých vratných skleněných lahvičkách a desetilitrových boxech, uvedla Kofola. Podíl nesycených nealkoholických nápojů na českém trhu činí dle dat aplikace Dotykačka zhruba 10 procent, nejvíce se jich prodá v kavárnách, cukrárnách a v hotelích. Do maloobchodu by se Curiosa mohla v budoucnu také podívat, bude to ale záležet na úspěchu značky v restauracích.

Kofola je jedním z největších výrobců nealkoholický nápojů ve střední Evropě, má 14 výrobních závodů v pěti zemích. Skupina má necelých 2800 zaměstnanců. Za letošní tři čtvrtletí jí vzrostly tržby meziročně o 2,01 miliardy na 8,63 miliardy korun a provozní zisk před odpisy (EBITDA) vzrostl o 467,7 milionu na 1,6 miliardy korun.

Několik závodů Kofoly, včetně pivovarů Litovel a Holba, zasáhly v září povodně. Krnovský závod zůstal mimo provoz několik týdnů. Hlavní tržby má ale Kofola v létě a výpadek výroby tak podle ní neměl celoroční příjmy nijak výrazně ovlivnit.