Koronavirus zvýšil zájem o levnější vína | E15.cz

Vinaře letos zatím výjimečně nepotrápilo sucho, ale čelí jiným tlakům. V nejisté koronavirové době mají totiž mnozí zákazníci tendenci šetřit. Během jara se navíc poptávka po víně přesunula z tehdy zavřených restaurací a vinoték do obchodů, kde jdou na odbyt hlavně levnější vína.

„V letošním krizovém covidovém roce nám v prodeji vín rostou tržby o více než dvacet procent. Je to úžasné,“ říká Miroslav Kurka za Prosperita holding, pod který patří České vinařské závody a Vinium Pavlovice.

Právě České vinařské závody cílí hlavně do nižší cenové skupiny. K jejich hlavní značce patří Sklepmistr, pamětníci znají i Dačického pohár nebo Buška z Velhartic.

„Sklepmistr je fenomén, vyrábí se už téměř padesát let a stále tvoří velice významnou složku našich tržeb,“ doplňuje Kurka s tím, že během let se jeho prodej vůbec nesnižuje. „Sklepmistr je pro nás naprosto zásadní produkt, který má v teto branži jen těžkou obdobu,“ dodává.

Sklepmistr nyní na pultech obchodů stojí kolem 70 korun za litr. Nepatří ale k úplnému cenovému dnu. Na pultech je možné najít i krabicová vína za 29,90 koruny dovážená například ze Španělska. Ostatně i Sklepmistr se podle etikety vyrábí z hroznů původem z Evropské unie, nikoli přímo z Česka.

„Aktuální trend je cena a spotřebitelé se přiklánějí k levnějším produktům. Nynější situace s COVID-19 toto jen podporuje,“ potvrzuje i šéf Svazu vinařů ČR Martin Půček.

Také prezident svazu vinařů Tibor Nitray míní, že zhruba pětina zákazníků akceptuje cenu láhve vína kolem stovky korun. „Část konzumentů, označujeme je jako znalci a poučení, jsou však ochotni zaplatit za vyšší kvalitu i vyšší přiměřenou cenu,“ míní.

Obavy z vína z ciziny

Někteří moravští vinaři proto mají obavu, aby se český zákazník nepřiklonil více k zahraniční produkci, která dokáže být levnější. Ostatně dovážená vína se podílejí na prodejích v Česku dvěma třetinami.

„Je škoda, že podmínky v EU nejsou všude stejné. Levná dotovaná vína, která se vozí do České republiky, pochopitelně poškozují všechny skutečné moravské vinaře,“ stěžuje si David Štastný, který se svou rodinou vlastní společnost Château Valtice – Vinné sklepy Valtice s 630 hektary vlastních vinic. Šedesát procent jejich produkce míří do obchodních řetězců.

Každý rok se do Česka podle statistik svazu vinařů doveze kolem 1,3 milionu litrů vína, přičemž většinu z toho tvoří až na pár výjimečných let víno sudové. Loni ale přibylo více „baleného“ vína, tedy lahví, krabic a větších „bag in boxů“. O 55 procent dovezeného vína se starají tři země – Maďarsko, Itálie a Španělsko.

Prodejům levnějšího vína nahrává i to, že se na jaře kvůli covidu jeho prodej přesunul ze zavřených dražších restaurací a vinoték do obchodů, případně na internet. „V době pandemie zájem o víno i tvrdý alkohol vzhledem k přesunu zákazníků z restaurací do kamenných obchodů vzrostl. Situace se však již stabilizovala a zákazníci standardně nakupují napříč celým sortimentem,“ uvedla mluvčí Lidlu Iveta Barabášová.

Ve zbytku roku lze navíc podle ekonomů očekávat spíše zdražování vína, což příklon k těm levnějším jen umocní. „Milovníci vína jej popíjejí spíše doma, což nahrálo větším výrobcům, kteří mají lépe zvládnutou distribuci,“ uvádí hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

„Navíc výrobci vína se musejí vypořádat s vysokou inflací, která se promítá do jejich vstupů. V důsledku těchto skutečností odhaduji, že bude docházet ke zdražování vína,“ podotkl.