Malé pivovary bojují o přežití. Prodeje se dramaticky propadly | E15.cz

„Se současnou situací se v Dětenicích vyrovnáváme těžko. Za běžného provozu jsme zvyklí na davy lidí, ale když je zavřená krčma a zrušený program, tak si zvykáme na komorní prostředí v hotelu a šenku. Tam si ubytovaní hosté pivo z našeho řemeslného pivovaru dát mohou,“ říká majitel dětenického rezortu a pivovaru Pavel Ondráček. Tedy zatím. I sem brzy dopadne nová regulace.

Návštěvníkům zde dosud nabízeli slevy na pobyt, ale žádné speciální akce v hotelu a pivovaru nechystali. „V současné době, kdy nevíte co bude platit zítra, se kvůli růstu nákladů do nutné reklamy vůbec nevyplatí něco vymýšlet a nabízet,“ dodává Ondráček s tím, že situace je mnohem horší než v jarní pandemické vlně, protože se blíží zima, která je tradičně slabším obdobím.

S podobnými problémy se potýkají i v dalších malých pivovarech. Výjimkou není ani Malý Janek v Jincích u Prahy. „Snažíme se objíždět prodejce a nabízet naše balená piva, ale jde to pomalu,“ řekl k uzavření hospod majitel Jiří Janeček.

Krom rozvozu piv a výdejního okénka nabízejí v pivovaru i ubytování spojené s konzumací. „K ubytování pro každou osobu až do konce listopadu nabízíme v naší restauraci konzumaci v hodnotě 200 korun zdarma. Host u nás ale musí přenocovat, jinak by nebylo možné pivo prodávat,“ doplnil Janeček. I zde budou toto muset utlumit.

K nabídce pivních balíčků spojených s neomezenou konzumací domácího piva, polopenze a prohlídky pivovaru přistoupili i v Ekofarmě Horní Chrášťany. Restaurace zavírá večer dříve, ale hosté se mohou podle vyjádření majitelů na sociálních sítích večer sejít ve společenské místnosti. Znovu. Mohli.

Ubytování spojené s možností konzumace návštěvníkům umožňoval i severočeský pivovar Cvikov. „Máme dvě restaurace. Ta v Praze je odkázaná na výdejní okénko, ale ve Cvikově je součástí hotelu. Funguje to, ale zájem není oproti letní sezoně velký zájem. Souvisí to i s podzimním nevlídným počasím,“ zhodnotil situaci spolumajitel Cvikovského pivovaru Viktor Tkadlec. Část svého výstavu pivovar i díky své příhraniční poloze dál vyváží do Německa, ale to je jen menší část produkce.

Prodej KEG sudů je prakticky na nule i v pivovarech Znojmo a Jarošov, které provozuje skupina Gourmet Invest. S uzavřením hospod se zde vyrovnávají díky nabídce lahvových speciálů „Po produktové stránce jsou všeobecně chutě našich konzumentů lahvového piva více nakloněny pestrosti, než v případě konzumace v restauraci – a právě na to se zaměřujeme,“ řekl o možnostech zachování byť omezené výroby a prodeje ředitel Znojemského a Jarošovského pivovaru Miroslav Harašta.

„Zcela výjimečně se prodá 15litrový sud, který si lidé kupovali na víkendovou práci na zahradě. Veškeré prodeje se tak odehrávají v lahvích. Poměr před uzavřením gastronomických provozoven byl zhruba 60 procent sudů a 40 procent lahví,“ dodal.

„Nyní jsme ve Znojemském pivovaru na 15 procentech tržeb a v Jarošovském pivovaru na asi pětatřiceti,“ říká Harašta. V těchto pivovarech proto po jarních zkušenostech mění distribuční kanály z těch tradičních na rozvozy přímo ke konzumentům či prodeje přes e-shopy.

Řemeslné pivovary mají oproti velkým pivovarům distribuční nevýhodu, a tou je absence zastoupení v běžných obchodech a řetězcích, kde dominují velcí hráči. S nepříznivou situací proto bojuje i Jakub Rendl, majitel Pivárny u Klauna a zároveň sládek létajícího pivovaru Crazy Clown.

Na podzim měl naplánované prezentace a ochutnávky svých piv v různých restauracích. Proto v Crazy Clownu navařili mnohem víc piva než obvykle. „Po prvním týdnu přišlo uzavření restaurací, a tak máme aktuálně na skladě nejvíc piva, co jsme kdy měli – a není komu ho prodat,“ bilancuje stav Rendl.

„Stejně jako na jaře jsme zavedli rozvozy a jinak čekáme. Místo prezentací vypustíme do světa degustační balíček piv, které jsme chtěli prezentovat. To však bohužel chvíli trvá a je škoda, že jsme nemohli zareagovat rychleji,“ podotkl.

Minipivovar chystá i další záchranné novinky. „Jakmile budou piva v plechu a balíček bude hotov, spustíme e-shop, na kterém bude možné objednat jak pivo, tak i trička a tašky, které už máme připravené,“ představil Rendl své plány.