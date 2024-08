Jarní mrazy a následně silné letní bouřky letos způsobily zemědělcům škody za více než 650 milionů korun. Vyplývá to z údajů Generali České pojišťovny, která pojišťuje dvě třetiny českých zemědělců. Mráz letos podle ní zanechal na ovoci, zelenině a řepce nejvyšší škody za posledních 18 let. Čísla se navíc ještě můžou zvýšit, úrodu budou zhodnocovat další pěstitelé ovoce a vinné révy, řekla manažerka zemědělského pojištění Generali České pojišťovny Alena Stiborová.

„Celkový počet pojistných událostí je 1140. V případě jarních mrazů máme nahlášeno 142 pojistných událostí za 113 milionů korun. Jde o nejhorší čísla od roku 2006. V případě krupobití stačily pouhé dva týdny na přelomu června a července, během nichž jsme zaregistrovali 530 škod za 380 milionů korun,“ uvedla Stiborová.

Jarní mrazy se sice objevily v podobné době jako v minulých letech, ale kvůli předchozímu teplému počasí na jaře byly plodiny ve výrazně pozdější fázi svého vývoje. Navíc byly velmi nízkým teplotám vystaveny dlouhou dobu. „Mrazy, které poškodily plodiny zejména v období mezi 15. až 28. dubnem a na začátku května, způsobily nejvíce škod za patnáct let,“ sdělila Stiborová. Mezi poničenými porosty dominovaly zejména ovoce, jahody, borůvky, mák, vinná réva, zelenina, cukrovka a také řepka ozimá, u které mrazy způsobily mnohdy snížení výnosu o více než 30 procent. Celková poškozená plocha jarními mrazy jen u klientů Generali České pojišťovny dosáhla 4500 hektarů.

Zemědělci letos podle Agrární komory ČR (AK ČR) sklidili 6,75 milionu tun obilovin, což je druhá nejhorší úroda za posledních 12 let. Sklizeň řepky dosáhla 950 tisíc tun, tedy nejméně od roku 2003. Celkem podle komory přijdou zemědělci na tržbách za obilniny a olejniny o sedm miliard korun. Také podle AK ČR způsobily nepříznivé výsledky výkyvy počasí a snížení osevních ploch. Horší bude také výnos.

Sklizeň základních obilovin letos podle komory klesla meziročně o desetinu a snížil se i výnos, nejhůře jsou na tom ozimá pšenice a ozimý ječmen. Loni dosáhl výnos základních obilovin 5,99 tuny na hektar, letošní výnos odhaduje komora na 5,42 tuny. Řepky sklidí zemědělci o 27 procent méně.

Poslední odhad Českého statistického úřadu (ČSÚ) uváděl, že se sklidí 6,772 milionu tun základních obilovin, oproti loňsku o 9,5 procenta méně. Zemědělci letos obdělávají nejmenší osevní plochu od počátku sledování před více než 100 lety.

Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) je nicméně úroda standardní, oproti loňskému roku je nižší o více než dvě procenta. „Objemově jsme na sedmi milionech tun, ale to je také kvůli tomu, že se oselo méně ploch. Nikdo nemusí mít obavy, že bychom neměli mouku na výrobu pečiva, že by byl nedostatek, dva miliony tun obilovin budeme exportovat do zahraničí,“ řekl už dříve Výborný. Orientaci i na jiné druhy komodit považuje ministr za správný vývoj zemědělství.

Pokles úrody nezpůsobí nedostatek surovin pro výrobu řepkového oleje a pečiva ani podle agrárního analytika Petra Havla. Už dříve uvedl, že produkce obilnin a řepky je v Česku dlouhodobě přebytková.