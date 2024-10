Kampaň se rozběhla na billboardech i na sociálních sítích. Zdůrazňuje použití českých surovin jako žateckého chmele a moravského sladu a odkazuje na dlouhou historii vaření piva. Výsledkem je „nezaměnitelný český ležák“ – nezaměnitelný s produktem „zrozeným v USA“, jehož lahev stojící na druhé polovině reklamní plochy je záměrně rozostřená.

Budvar ve Velké Británii zároveň spouští PR kampaň nazvanou Unmistakably Us (Not U.S.), v českém překladu Nezpochybnitelně my (ne USA). Pro ni vyhledal jmenovce slavných amerických osobností: Michaela Jordana z hrabství Hertfordshire, Julii Roberts z Bedfordshiru a Dwayna Johnsona z Glasgow. S nimi natočil rozhovory o tom, jaký má sdílení jména se slavnou osobností dopad na jejich životy. Zároveň Budvar vyzývá další jmenovce slavných Američanů, aby se mu přihlásili. Zřídil pro to zvláštní telefonní linku, kam mohou tito lidé volat a získat od Budvaru bednu piva.

Budvar na jedné variantě billboardů upozorňuje na to, že je národním pivovarem|Budweiser Budvar UK

V hospodách po celé zemi pak pivovar chystá setkání s jmenovci slavných, kteří mají přijít na pivo, jež pro ně bude zdarma, a sdílet příběhy ze svého života.

Spory o značku Budweiser, v překladu Budějovický, se táhnou už víc než sto let. V mnoha zemích soudy přiznaly právo na užívání značky jedné, nebo druhé straně. Americký Budweiser, který patří do belgické skupiny Anheuser-Busch InBev, se tak ve většině evropských zemí prodává jako Bud. Naopak Budweiser Budvar se ve Spojených státech prodává jako Czechvar. Ve Velké Británii soudy odmítly přiznat kterékoliv ze stran sporu výhradní právo na užívání značky, na tamním trhu se tak obě piva prodávají jako Budweiser.

Budvar vs. Budweiser. Zrozen v USA a zrozen v Českých Budějovicích|Budweiser Budvar UK