Pivovar Dudák se dostal ze ztráty | E15.cz

Strakonický pivovar Dudák zvýšil loni meziročně výstav o 2340 hektolitrů na 56.560 hektolitrů. Čistý obrat měl 92,6 milionu korun, meziročně vyšší o 6,5 procenta. Skončil v zisku po zdanění víc než 223 tisíc korun, dostal se tak z předloňské ztráty po zdanění 937 tisíc korun. Vyplývá to z výroční zprávy pivovaru zveřejněné ve Sbírce listin.

„V roce 2018 se do obchodních aktivit pozitivně projevily dlouhodobé snahy o vysokou kvalitu našich výrobků a získávání nových zákazníků či nových exportních příležitostí. Výsledkem těchto snah bylo meziroční navýšení výstavu o čtyři procenta,“ uvedl pivovar. Provozní zisk stoupl meziročně o 83,7 procenta na 878 tisíc korun. Dudák má zhruba 60 zaměstnanců.

Část produkce Dudák, který letos slaví 370 let od založení, vyváží. K tradičním cílovým zemím patří Maďarsko a Slovensko, loni získal pivovar nové kontrakty na Ukrajině, ve Španělsku, Portugalsku a Itálii. Na Ukrajině chce objem vývozu zvýšit a dostat se také do Ruska.

Jediný český pivovar, který vlastní město, plánuje v nejbližších letech investice za desítky milionů korun do modernizace a marketingu. Chce zmodernizovat šrotovník na slad, zařízení sloužící k chlazení mladiny nebo zásobník na pitnou vodu. Už dříve to řekl sládek Vlastimil Matej. Postupná rekonstrukce technologií by měla podle výroční zprávy začít v roce 2020 a skončit v roce 2022. Již loni Dudák pokračoval v obnově chlazení a sanitačního zařízení. Loni také otevřel novou podnikovou prodejnu.

Počátky strakonického piva se datují do roku 1308, várečné právo získali obyvatelé 8. prosince 1367 listinou Bavora IV. V roce 2004 město koupilo pivovar od státu za 69,2 milionu korun. Radnice si na koupi vzala úvěr, ročně splácí 3,3 milionu korun.