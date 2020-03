Praha prosazuje ekologické zemědělství. Velká pole rozdělí pomocí alejí či remízků | E15.cz

Magistrát schválil agrární podmínky, které jeho polnosti vrátí dávno před dobu socialistické kolektivizace a scelování lánů. Nově se pozemkové úpravy spojené s návratem tradičních alejí, remízků, mezí a polních cest mají objevit na více než čtyřech stovkách hektarů městských polí v okolí Běchovic, Dubče a Dolních Počernic.

Pokud se bude ekologická snaha pražských radních ubírat správným směrem, vznikne na zmíněném území téměř třicet kilometrů dělicích prvků, které přispějí k zadržování vody v krajině, pomohou v návratu živočichů do příměstských oblastí a poskytnou obyvatelům města prostor k procházkám a rekreaci v přírodě. Na nově rozdělených polnostech má také být výrazně omezena možnost používání chemických prostředků. Ekologickou zeleninu vypěstovanou na těchto polích drobnými farmáři nebo komunitními spolky by pak odebíraly školní jídelny. Tak by se podle radnice zajistil odbyt.

Obdobné pozemkové úpravy se již úspěšně provádějí na mnoha místech České republiky, ale mezi tuzemskými městskými aglomeracemi je Praha první.