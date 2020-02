Řetězce láká fresh byznys | E15.cz

Na rostoucí poptávce Čechů po čerstvých ovocných šťávách nebo zeleninových salátech se pokoušejí svézt už i tradiční obchodní řetězce. Investují do oddělených prostor, často hned u vstupu do prodejny, nabízejících tento takzvaný fresh sortiment.

„Albert Fresh Bistro najdou zákazníci ve všech v obchodech Albert, a to na jednom místě v prodejně,“ potvrdil mluvčí řetězce Jiří Mareček s tím, že kromě zmíněných potravin zahrnuje wrapy, polévky, bagety nebo sendviče. Konkurenční Lidl zavedl regál s těmito produkty zatím ve stovce obchodů. „V průběhu jara bychom takto chtěli uspořádat všechny naše prodejny,“ uvedla mluvčí Zuzana Holá.

Zmíněné řetězce mají podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy jedny z největších projektů na změnu uspořádání prodejen, kam patří i budování fresh koutků. Na kolik je vyšly, ale společnosti nesdělily a sumy nemá k dispozici ani svaz.

„Vybudování těchto míst probíhalo v rámci rekonstrukcí prodejen, do kterých jsme v uplynulých letech investovali miliardy korun,“ uvedl pouze Mareček. Podobně mluví také Lidl, který loni dal za dvanáct nových poboček a zahájení stavby logistického centra v Buštěhradu tři miliardy korun.

Řetězce, které oslovil deník E15, věří, že poptávka po fresh produktech, bude nadále sílit. „Lidé je chtějí a jsou ochotni si za ně připlatit,“ uvedl Prouza. To potvrzuje i loňský průzkum sítě salaterií Ugo spadající pod nápojáře Kofola ČeskoSlovensko, podle kterého desetině respondentů dokonce nevadilo zaplatit za čerstvé potraviny o padesát procent více.

Rostoucí spotřebu ovoce a zeleniny potvrzují také data ministerstva zemědělství a Českého statistického úřadu. Konzumace čerstvého ovoce podle nich vzrostla od roku 1950 o 23 kilogramů na osobu za rok na 86 kilogramů v roce 2018, meziročně to znamenalo čtyři kila navíc. Spotřeba čerstvé zeleniny stoupla od roku 1950 o dvanáct kilogramů na osobu za rok na předloňských 87 kilo.

Fresh produkty oddělily od ostatního sortimentu i další řetězce. „Čerstvé produkty určené k přímé spotřebě si mohou zákazníci zakoupit na každé z našich prodejen v boxu Penny s sebou,“ uvedl mluvčí Penny Marketu Tomáš Kubík s tím, že řetězec loni tento sortiment posílil. Největší tuzemský obchodní řetězec Kaufland zase zavedl vitríny K-to go. „Nyní je To go vitrína různých velikostí ve 45 prodejnách a nadále ji rozšiřujeme do dalších obchodů,“ doplnila mluvčí sítě Renata Maierl.

Podíl tohoto sortimentu na celkových tržbách však nevyčíslila žádná z oslovených společností. „Z pohledu celé naší nabídky tvoří produkty z Albert Fresh Bistra malou část segmentu. Ale dynamicky rostoucí,“ řekl Mareček.

Řetězec Tesco vyšší poptávku potvrzuje také, ale zmíněný sortiment nemá v prodejnách soustředěný jen na jednom místě. „Současné uspořádání na prodejní ploše je dostatečné,“ řekl mluvčí Václav Koukolíček. Globus zase otevírá menší prodejny Globus Fresh v blízkosti svých hypermarketů. V roce 2018 otevřel jednu v Pardubicích a nedávno také další na pražském Pankráci, kde je součástí i restaurace.

Do modernizací prodejen a dalšího rozvoje své sítě investovaly obchodní řetězce loni podle dat svazu 20 miliard korun. To je téměř polovina toho, co proinvestovaly v letech 2015 až 2018, tedy 46 miliard korun. „Z projektů, o kterých víme, to bude letos znovu dvacet miliard, možná o něco více,“ dodal Prouza.