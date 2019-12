Rohlík.cz odstartoval zahraniční expanzi, začíná rozvážet po Budapešti | E15.cz

Firma slibuje rozvoz nákupů do tří hodin od objednání, minimální objednávka bude za 5000 maďarských forintů (zhruba 385 korun).

„Maďarsko bude první test naší služby ve dvojnásobně větším městě než v Praze, v budoucnu chceme expandovat do dalších zemí. Do pěti let bych chtěl už fungovat v Německu. To je pro mě klíčový cíl,“ uvedlvětšinový majitel Tomáš Čupr.

Pro maďarský e-shop pracuje v první fázi zhruba 50 lidí, v budoucnu by jich mělo být více. „V Budapešti zatím probíhá kampaň v menším měřítku, počátkem února ji plánujeme významně zintenzivnit," dodal Čupr.

Firma plánuje na trhu zabodovat sortimentem a rychlostí doručení. Zatím tam rozváží potraviny řetězce Tesco, Spar a lokální řetězec Auchan, doručují do druhého dne od objednání. „My jsme schopni nákupy přivézt do 120 minut od objednání s patnáctiminutovou přesností, což v Evropě dokážeme pouze my. Věříme, že tím se nám podaří porazit konkurenční společnosti,“ uvedl Čupr. Stejně jako v ČR chce nabízet zboží od lokálních dodavatelů, v sortimentu bude mít na 8000 položek.

Rohlík.cz je největším internetovým obchodem s potravinami v Česku, jeho obrat loni stoupl o 52 procent na téměř 2,5 miliardy korun. Maďarskou expanzi firma financuje ze svého zisku, prvnotní investice se pohybuje v desítkách milionů korun, uvedl dříve pro E15 Čupr.

Firmě Velká pecka, která provozuje internetový obchod s potravinami Rohlik.cz, ve finančním období od 1. května 2018 do letošního dubna meziročně vzrostly tržby za prodej zboží o 62 procent na 2,4 miliardy korun. Její čistý zisk činil 108 tisíc korun, zatímco v minulém účetním období byla ve 102milionové ztrátě. Firma poprvé od svého vzniku dosáhla kladného hospodářského výsledku, příští rok chce expandovat do Vídně a výhledově také do Bukurešti.