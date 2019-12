Silvestr 2019: Opít se vyjde levněji než loni | E15.cz

Milovníci masa sáhnou při výrobě obložených talířů do peněženky hlouběji. Vepřová šunka zdražila letos v listopadu podle Českého statistického úřadu meziročně o 16 korun na 225 korun za kilogram. Ještě více se zvýšila cena tvrdého salámu poličanu, a to o 29 korun na 235 korun za kilogram, to znamená meziroční nárůst o 14 procent.

Připlatí si však také vegetariáni, mírně se zvýšily i ceny zeleniny. Kilogram paprik zdražil v listopadu meziročně o tři koruny na 58 korun. Kilogram rajčat pak zdražil dokonce o 11 korun na téměř 51 korun. Nárůst cen zeleniny je připisován především suchu v posledních letech.

Mírně se v listopadu zvýšila oproti loňsku také cena chleba. Kilogram zdražil o tři koruny na 26 korun. Jedná se zároveň o nejvyšší cenu za posledních pět let.

Naopak kdo chce do občerstvení zařadit také vajíčka nebo sýr, utratí za ně méně. Kilogram eidamu zlevnil v listopadu meziročně o sedm korun na 150 korun. Nicméně ve srovnání s dobou před pěti lety se jedná o nárůst 45 korun za kilogram.

Cena za balení deseti vajec se snížila o šest korun na 31 korun. Přede dvěma lety to bylo 50 korun, razantní nárůst ceny vajec v průběhu roku 2017 byl připisován fipronilové kauze. Na trhu v Belgii, Nizozemsku a Německu se tehdy objevily vejce obsahujících tento přípravek proti blechám, vším a klíšťatům, a musely být odstaveny miliony nosnic.

Zásobení domácího baru na silvestra vyjde letos stejně draho nebo dokonce levněji. Litr bílého vína v listopadu meziročně zlevnil o tři koruny na 97 korun. Půl litru světlého ležáku v lahvi stálo téměř stejně, a to 22 korun. Naopak červené víno mírně zdražilo, cena za litr se zvýšila o korunu na necelých sto korun.

Kdo holduje během oslav konce roku i něčemu tvrdšímu k pití, vyjde ho to letos o něco levněji. Litr vodky v listopadu meziročně zlevnil o 4 koruny na 269 korun, její cena se snižuje poslední tři roky. Zlevnil také litr tuzemáku, a to o sedm korun na 255 korun za litr.