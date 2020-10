Miliardář a spolumajitel Home Creditu Jiří Šmejc se zajímá o největšího producenta mléka, zmražené zeleniny a pečiva v Řecku. Šmejcova Emma Capital počátkem října předložila nabídku vlastnické skupině. Pokud by uspěla, potravinářskou firmu by čekal obdobný scénář jako v případě investice do tamního loterijního lídra Opap.