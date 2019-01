Stock Spirits přebírá tradičního výrobce italské pálenky | E15.cz

Likérka Stock Spirits kupuje italského výrobce grappy a likérů, firmu Distillerie Franciacorta. Kupní cena je až 23,5 milionu eur za více než 100 let starou likérku plus další tři miliony eur za pozemek, kde by měl stát nový výrobní závod, uvedl s odkazem na oznámení firmy server Patria Finance.