Továrna za 1,5 miliardy. Babišův Agrofert rozšiřuje pekařský byznys v Maďarsku
Český potravinářsko-zemědělský holding Agrofert rozšiřuje své aktivity v zahraničí. Jeho maďarská dceřiná společnost Ceres Sütöipari plánuje postavit v průmyslovém parku ve městě Tata na severozápadě země novou pekařskou továrnu o rozloze 14 000 metrů čtverečních. Investice dosáhne 24 miliard forintů, tedy zhruba 1,5 miliardy korun.
Podle obchodního ředitele společnosti Istvána Mikose, který informaci potvrdil agentuře Reuters, výstavbu financuje mateřská skupina Agrofert. Do roku 2027 má závod denně vyrábět až 100 tun chleba, který bude dodáván partnerům v Česku, na Slovensku, v jižních regionech Maďarska i na domácí trh.
Společnost Ceres Sütöipari je právním nástupcem györských pekáren založených v roce 1951. Od roku 1990 se zaměřuje na trvanlivé a krájené pečivo a v této oblasti si udržuje vedoucí postavení na maďarském trhu. Zhruba 80 procent obratu tvoří výrobky s delší trvanlivostí – různé druhy chlebů, koláčů či piškotů. Výstavba nové továrny tak posílí pozici Agrofertu v regionálním potravinářském byznysu.
Rozšíření výroby v Maďarsku zároveň zapadá do dlouhodobé strategie Agrofertu, který usiluje o posílení svých dodavatelských řetězců ve střední Evropě. Holding patří mezi největší potravinářské skupiny v regionu a je významným hráčem i v oblasti zemědělství, chemie a logistiky.
Agrofert a Andrej Babiš
Skupina Agrofert vznikla v roce 1993 a dnes zahrnuje více než 250 firem působících v Česku, na Slovensku i v dalších evropských zemích. Celkem zaměstnává přes 31 tisíc lidí a patří mezi největší soukromé zaměstnavatele ve střední Evropě. Kromě potravinářství a zemědělství podniká i v oblasti chemie, lesnictví, médií nebo stavebnictví.
Jediným vlastníkem holdingu je Andrej Babiš, předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí český premiér. V případě jmenování do funkce by se mohl dostat do střetu zájmů, protože podle platné legislativy nesmí člen vlády ovládat firmy pobírající veřejné prostředky. Babiš už dříve převedl Agrofert do svěřenských fondů, což ale podle kritiků jeho skutečný vliv na holding zcela neeliminuje. Dnes má o řešení možné kolize jednat s prezidentem Petrem Pavlem.