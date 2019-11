Ředitelka Sfinx Spišková: Tvrdý brexit by omezil výrobu bonbonů | E15.cz

Jedna z nejstarších českých továren na výrobu cukrovinek, fungující 156 let, zásobuje tunami bonbonů kromě Česka i americký, ruský nebo britský trh. Poslední jmenovaný představuje pro závod Sfinx riziko kvůli hrozbě tvrdého brexitu, z exportní trhů je nejvýznamnější. “Nejsme připraveni na tvorbu dokumentace. Cla by se mohla pohybovat kolem třiceti procent,” říká v rozhovoru pro E15.cz ředitelka továrny Sfinx Dagmar Spišková. Holešovský závod, kde se vyrábějí značky bonbonů Bon Pari, Jojo, Anticol, Hašlerky či Lentilky, spadá pod předního světového výrobce cukrovinek Nestlé.

Jaká je roční produkce Sfinx?

Vyrábíme zhruba 16 500 tun bonbonů za rok. Vypadá to, že do konce letošního roku překročíme plánovaný objem zhruba o tisíc tun. Zhruba polovinu z celkového objemu tvoří tvrdé bonbony a zbylých padesát procent želé. Do tvrdých bonbonů, takzvaných kandytů, počítáme i lentilky.

Který bonbon je nejoblíbenější?

Jsou to želé Jojo Medvídci a konkrétně zelená barva.

Kolik bonbonů je určeno pro český trh a kolik jde na export?

Objemy, které vyrábíme pro český a slovenský trh, se pohybují zhruba okolo 54 procent, Zbytek, tedy 46 procent, jde na export. Vyvážíme do Velké Británie, Ruska, Polska nebo Spojených států. Dále dodáváme polotovary do Dubaje či Španělska.

Největším exportním trhem je pro vás Velká Británie, co by znamenal tvrdý brexit?

Znamenalo by to na jisté období omezit výrobu, protože nejsme připraveni na tvorbu dokumentace. Respektive nevíme, jakou dokumentaci máme připravovat pro vývoz. V minulosti jsme už podobnou situaci řešili s ruským trhem, kde došlo k zastavení exportu ze dne na den. Neočekávám ale, že to bude ten nejtvrdší brexit, který by měl dopad nejen na nás, ale i na celou Evropu.

Jak vysoká cla by byla nově zavedena?

Cla by se pro cukrovinky mohla pohybovat kolem třiceti procent. Toto je na základě celních sazebníků, které se dnes běžně používají.

Jaké trendy jsou dnes ve výrobě bonbonů?

Závod Sfinx pracuje na tom, aby vyráběl zdravější výrobky, mladá populace si takové výrobky žádá. Snažíme se snižovat obsah cukru například u výrobku Jojo Medvídci či u Mixle Pixle. Dalším trendem je, že pracujeme s ovocnými pyré hmotami, které přidáváme do našich výrobků.

