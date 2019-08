Výrobce nápojů Toma vybíral majitele ze tří nabídek | E15.cz

Podmínky zahrnují převedení výroby ledového čaje Dobrá voda do závodu Toma, přejmenování výrobku na ledový čaj Toma a přípravu závodu Toma k prodeji. Vážní zájemci o koupi byli podle šéfa skupiny Alessandra Pasqualeho tři. Jejich jména ani jméno kupce však neuvedl.

„Oznámíme to brzy,“ přislíbil. „Nešlo nám o maximalizaci zisku, museli jsme se ujistit, že to bude provedeno včas. A bude to někdo, komu důvěřujeme a kdo Tomě zajistí budoucnost,“ doplnil.

Tomu označuje hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček za lukrativní a tržně zajímavou. Její zařazení do portfolia by mohlo dávat ekonomicky smysl třeba Kofole ČeskoSlovensko. „Ta však již má značky Rajec a Jupí, které značce Toma konkurují. To by na trhu mohlo vést ke kanibalizaci, a tedy neoptimálnímu rozložení produktového portfolia,“ dodal Křeček. Kofola na otázky deníku E15 neodpověděla.