Bouška z Vafo koupil majoritu ve výrobci zdravé výživy Country Life | e15.cz

Proč jste se rozhodl odkoupit jednapadesátiprocentní podíl ve společnosti Countrylife?

Vstoupili jsme do toho jako firma, kde jsem já většinovým společníkem, a menšinový společník, Petr Kříž, se s panem Otakarem Jiránkem (zakladatel Country Life - pozn. red.) zná dlouhé roky. Já jsem se s ním potkal jenom párkrát v životě. Nicméně firmu Country Life jsme obdivovali, víme o ní. Ale neodkoupil jsem jí celou, odkoupil jsem majoritní podíl.

Co od té investice očekáváte?

My jsme do té firmy vstoupili proto, abychom jí pomohli z těžké finanční situace. Z velké části ta firma nemůže za to, že se v ní ocitla, protože byla relativně zadlužená bohužel v českých korunách.

Já si myslím, že jsme hodně českým firmám vypsali ortel tím, že jsme prostě zvedli úrokové sazby tak vysoko, ale samozřejmě pro nás jako velkou evropskou skupinu to problém není, protože my jsme úvěrovaní v eurech. Už jenom tohle nám dalo jistou výhodu. Máme díky tomu samozřejmě i finanční sílu na to, abychom té firmě dokázali pomoci z té situace, kde se ocitla.

Takže Country Life jen doplatil na dění v ekonomice v posledních letech?

Country Life v covidu nedělal žádné dluhy, na začátku to šlo perfektně, ale pak se začaly zavírat restaurace, zavírat některé obchody. Country Life přece jenom má hodně zákazníků mezi restauracemi se zdravou výživou, takže tam byl nějaký důsledek toho zavření a vznikly nějaké dluhy.

Proto jsme tam vstoupili, bylo to po dohodě s naším partnerem panem Jiránkem, byla to oboustranná dohoda, my tam vidíme synergii s naší firmou Lifefood, kde jsme udělali před několika lety něco podobného. Máme naštěstí výborný management, který nám Lifefood výborně řídí, a který se teď zároveň stal jednatelem Country Life a bude obojí řídit dále. Nabízí se společná logistika a nabízí se samozřejmě propojení obou společností. Lifefood je velmi úspěšný v exportu, Country Life je naopak velmi úspěšný v prodeji v České republice.

Jak chcete vyřešit dluhy, které má Country Life?

Možná právě i výměnou těch zkušeností mezi Country Life a Lifefood už bychom mohli dokázat zvednout tržby natolik, aby už jenom to samo o sobě splatilo ty problémy, který v současné době Country Life má.

Jaké máte právě v souvislosti s vaší nově vznikající divizí zdravého jídla plány?

Přiznám se, že při vstupu do Lifefoodu jsme spíš měli tehdy zájem jít do potravin jako takových. Měli jsme v té době vyhlédnutých spoustu potravinářských firem, ale jak jsme v těch potravinářských firmách postupně běhali, tak nám vykrystalizovalo, že vlastně vidíme daleko větší synergii a smysl v sofistikovanější zdravé výživě v souvislosti s tím, co děláme ve výrobě krmiva pro domácí zvířata.

Běžné potraviny jsou něco, co nás tak úplně nemotivovalo, a tak vznikl takový nápad. Díky tomu, že jsme už vstoupili do Lifefoodu, vytvořili jsme management, který je pro věc absolutně zapálený, který se v tom vidí a maximálně se v tom realizuje, tak se logicky ukázalo, že je to směr, který dnes nejvíc umíme.

Samozřejmě máme ve výživě velké zázemí, v oblasti výživy pro zvířata zaměstnáváme několik desítek expertů. Musím říct, že to v našich firmách našlo nějaký přesah, společnou myšlenku a zalíbilo se nám to. Takže takhle vzniklo to, že jsem investoval do Country Life. Nebylo to vyloženě mým cílem, nebylo to tak, že bychom se před půl rokem seznámili, znali jsme se dlouho a vyjednávali jsme o tom, jak mu pomoci, a jak tu firmu Country Life rozvinout ještě více.

Chystáte další akvizice v oblasti zdravého jídla v Česku nebo v zahraničí?

Určitě se tomu nebráníme, nemáme ale nic, co bychom příští týden zveřejňovali. V tomto oboru dále koukáme okolo sebe. Hledáme nejenom možnosti akvizice, ale i možnost nějakých synergií nebo spolupráce. Je to segment, který nám dává velký smysl.