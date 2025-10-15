Praha dostala stopku v tendru na bateriové trolejbusy za 3,5 miliardy
Pražský dopravní podnik (DPP) dostal stopku na nákup až 180 bateriových trolejbusů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zrušil zadávací řízení na jejich pořízení. Rozhodnutí není pravomocné, lze proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu.
Úřad se zadávacím řízením na rámcovou smlouvu na dodávku trolejbusů zabýval na podnět turecké společnosti Bozankaya, která v minulosti získala menší zakázku na dodávku trolejbusů pro DPP.
„Důvodem zrušení zadávacího řízení jsou pochybení zadavatele, který nesprávně stanovil jedno z hodnoticích kritérií, když v jeho rámci však hodnotil kvalifikaci dodavatelů, což zákon neumožňuje. Dále byl také diskriminačně a nepřiměřeně nastaven požadavek na kvalifikaci, konkrétně doložení referenční zkušenosti s dodávkou trolejbusů,“ uvedl mluvčí ÚOHS Martin Švanda.
DPP totiž požadoval u předložených referenčních zakázek určitý průměrný kilometrický nájezd dodaných vozidel, což ÚOHS vyhodnotil jako faktor, který nemůže dodavatel nijak ovlivnit.
DPP v soutěži s odhadovanou cenou 3,465 miliardy korun hledá dodavatele 90 dvanáctimetrových bateriových trolejbusů a 90 osmnáctimetrových bateriových trolejbusů. Rámcová smlouva má být uzavřena na pět let. O vítězi bude rozhodovat nejen cena, ale také nabídnutá záruka či zkušenosti dodavatele. Nové trolejbusy využije DPP pro postupnou elektrifikaci části autobusových linek.
Turecká společnost Bozankaya dříve vyhrála tendr DPP na dodávku až 70 nízkopodlažních trolejbusů za 1,099 miliardy korun bez daně z přidané hodnoty. Pražský dopravní podnik na základě smlouvy uzavřené letos v lednu zatím od turecké firmy objednal 30 bateriových trolejbusů. Plánuje je využívat na linkách, kde trolejbusy nahradí autobusy, například z Bořislavky na Hradčanskou nebo z centra na Strahov.