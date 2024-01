Praha nakonec nekoupí od České pošty její hlavní budovu v Jindřišské ulici. Pro potřeby magistrátu tam není podle města dost prostoru a modernizace objektu by byla příliš nákladná. Pražský magistrát to uvedl dnes v tiskové zprávě. Prodejem nemovitostí se pošta snaží stabilizovat své hospodaření.

V dřívějším tendru na koupi hlavní budovy v Jindřišské ulici s vyvolávací cenou 1,538 miliardy korun se v závěru loňského roku neobjevil žádný zájemce. Mluvčí České pošty Matyáš Vitík dnes ČTK řekl, že s prodejem hlavní budovy pošta dál počítá a nyní analyzuje možnosti.

Do tendru na koupi budovy pošty v Jindřišské ulici se zájemci měli registrovat do 20. prosince, jinak nemohli podávat obálky s nabídkami. Na začátku ledna pošta oznámila, že se nepřihlásil žádný zájemce. Vedení Prahy, které již dříve projevilo zájem o několik nabízených budov pošty, mělo možnost dorovnat nejvyšší nabídku ve výběrovém řízení na sídlo pošty v centru města. Nakonec dnes ale město oznámilo, že se o budovu nemůže dále ucházet.

„Důvodem je především nedostatek prostoru pro úřad při zachování pobočky České pošty v objektu, ale také nevyhovující dispoziční řešení nebo skutečnost, že nejsou splněny veškeré požadavky na objektovou bezpečnost,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Celková podlahová plocha objektu v Jindřišské ulici je podle něj sice srovnatelná se stávajícími prostorami úřadu, ale po odečtení plochy potřebné pro pobočku pošty už je zbývající část budovy pro magistrát nedostatečná. Až po podrobném nastudování dokumentace k tendru se také podle mluvčího města projevily nedostatky v dispozičním řešení budovy pro potřeby magistrátu. Rozsah úprav nutných pro modernizaci a související náklady převyšují původní předpoklady. Dispozice objektu podle Hofmana rovněž neumožňuje zabránit prolínání jednotlivých provozů a nelze zajistit nezbytná bezpečnostní opatření.

Česká pošta přes dosavadní neúspěchy stále s prodejem své nynější hlavní budovy počítá a věří, že se najdou jiní zájemci. „Náš záměr prodat celou tu nemovitost nadále trvá. Analyzujeme nějaké další možnosti, jakým způsobem budovu prodat,“ řekl mluvčí pošty Vitík. „Není to něco, na co bychom museli spěchat. Co se týká financí, tak nejsme závislí na tom, jestli tu budovu prodáme, nebo ne v nějakém krátkém časovém horizontu,“ dodal.

V roce 2022 skončilo hospodaření České pošty ztrátou 1,7 miliardy korun a propad podnik očekává i za loňský rok. Do dvou let se má podnik transformovat na provozovatele poboček a komerční Balíkovnu.