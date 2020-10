Předávání osobních údajů do USA – jedno velké regulatorní selhání | E15.cz

Předávání osobních údajů do USA provázejí problémy už od nepaměti. Na jedné straně existuje značná řevnivost mezi USA a Evropskou unií ohledně standardu ochrany osobních údajů, na druhé straně v USA má sídlo celá řada globálních korporací a mnoho dalších firem tam ukládá svá data nebo využívá služby, které američtí big-tech giganti poskytují. Bez předávání osobních dat do USA se současný byznys neobejde (a to zdaleka nejen v IT sektoru).