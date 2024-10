Jeden ze starých německých názvů Klínovce se dá přeložit jako „sluneční vír“. A právě pohyb a energie, které evokuje, dobře popisují, co se v posledních letech na Klínovci děje. Majitel lyžařského areálu Petr Zeman zůstal z někdejší privatizační party nadšenců jako jediný vlastník a staví rodinný podnik, do nějž za posledních patnáct let natekla miliarda korun. Areál s nejdelší sjezdovkou v zemi je teď na prahu nového rozvoje.