Trnem v oku je mu současný předseda FAČR Petr Fousek. Podle Tvrdíka totiž dělá přesný opak svojí vize, se kterou do pozice kandidoval. „Kritizoval předchozí vedení za netransparentnost, to byl jeho volební program. A teď uplynou tři roky a on hlasuje proti němu,“ uvádí Tvrdík. Problémový je dle něj zejména fakt, že Fousek svěřil bez výběrového řízení agentuře Sport Invest tendr na desítky milionů korun. „Vadí mi, že se podepsala smlouva a vlastně veškerý marketing fotbalu se s nesmyslnou argumentací předá jedné agentuře na několik let dopředu,“ doplňuje.

Na jeho místě by Tvrdík prý rezignoval. Zodpovědný je podle něj Fousek jakožto předseda FAČR i za neúspěch české reprezentace na letošním mistrovství Evropy. „Není to jen o nějakém konkrétním selhání, i když těch je strašné množství. Existuje něco jako politická odpovědnost. Prostě za neúspěch na mistrovství Evropy má přece FAČR konkrétní odpovědnost.“

Jaroslav Tvrdík Politik, člen SOCDEM. Je předsedou představenstva fotbalového klubu Slavia Praha. Od roku 1992 do roku 1993 zastával post náčelníka finanční služby československé jednotky při 1. praporu mírových sil OSN v tehdejší Jugoslávii. V letech 2001-2003 byl ministrem obrany ve vládách Miloše Zemana a Vladimíra Špidly. Později byl tři roky prezidentem Českých aerolinií. V roce 2015 se stal místopředsedou představenstva čínské firmy CEFC, které dojednal nákup majoritní části Slavie.

Sám Tvrdík ale ambice na místo šéfa asociace nemá. Vhodným kandidátem by podle něj byl bývalý fotbalista Karel Poborský. Právě on při poslední volbě předsedy proti Fouskovi neuspěl. „Kdyby šel do čela Karel Poborský, tak víme, co pozitivního od něho očekávat. Je to velká osobnost a myslím, že by mohl skvěle fungovat na politiku, mohl by působit na byznys, sponzory, partnery,“ shrnuje pozitiva svého favorita Tvrdík.

Na druhou stranu však přiznává, že v určitých ohledech by mohl mít Poborský nedostatky. Za ten hlavní považuje jeho nezkušenost v manažerských pozicích. „V tu chvíli ale může mít dobrého generálního sekretáře. Vždycky je to o tom, aby se složil dobrý tým, do kterého patří jak bývalí fotbalisté s velkým jménem, tak tam musí být i pilíř dobrých manažerů,“ dodává.

Tykač je pro Slavii ideální majitel

S novým majitelem Slavie, miliardářem Pavlem Tykačem, je Tvrdík spokojený. „Jeho filozofie mi vyhovuje. Líbí se mi, že ví, proč Slavii koupil. Nekoupil si ji jako hračku, aby furt vyhrával, aby porážel Daniela Křetínského. Chce, abychom to dělali dobře, a ví, že když to budeme dobře dělat s veškerou jeho podporou, titul dřív nebo později získáme. Za mě je to absolutně ideální majitel.“

Klub rváčů Nový podcast ze zákulisí byznysu a politiky. Moderují ho novinář a analytik Ondřej Koutník společně s advokátem a investorem Radkem Pokorným. Posluchačům chce představit, jak elity vidí směřování a budoucnost Česka. Nabízí inspirativní životní a podnikatelské příběhy.

Zároveň popisuje, že cesta z rukou čínských majitelů, skupiny CITIC, nebyla úplně jednoduchá. „Současný čínský tým manažerů, který tu v Česku je, k fotbalu neměl osobní vztah. Přitom ti předchozí manažeři na fotbal chodili. Bylo vidět, že klesá podpora CITIC, že nechápou, proč klub vlastní. Neměli z toho radost,“ vysvětluje s tím, že snahou bylo nejprve najít minoritní akcionáře. „Dostali jsme se do kontaktu s americkou skupinou Blackstone a konsorciem jejích partnerů. Už jsme byli s kupujícím domluvení, pak ale z neznámých důvodů došlo k tomu, že to čínský akcionář nepřijal,“ říká Tvrdík.

CITIC prý odmítl ještě několik dalších zájemců. „Takže proto si strašně vážím toho, že v jednu chvíli sem přijel na mé přání strategický ředitel společnosti CITIC. Sedl si s námi na Slavii za stůl. Hovořili jsme spolu několik hodin. Připravili jsme mu detailní pohled na český fotbal, na Slavii, na budoucnost. Dali jsme mu alternativy. A on se nás zeptal, co doporučujeme. Řekl jsem mu, aby klub stoprocentně prodali,“ popisuje Tvrdík.

Do vysoké politiky se už vracet nechce

I do budoucna se chce Tvrdík věnovat pouze fotbalu a nad návratem do vrcholné politiky nepřemýšlí. „Mé světy se jmenují Slavia a rodina, nebo rodina a Slavia, bez pořadí. Rád bych dnes využil zkušenosti z politiky k tomu, aby sport a fotbal měly větší oporu, aby se některé věci podařilo posunout. Tam opráším své zkušenosti a zkusím znovu politiky požádat, aby se některým problémům fotbalu a sportu věnovali,“ vysvětluje. V příštím roce by prý rád kandidoval do výkonného výboru FAČR.

Tvrdík se také vrátil ke kontaktům s čínskými politiky, které zprostředkoval české vládě. „Řešil jsem tam pár věcí, o které jsem byl požádán, abych v Číně předal nebo vyřešil. Šlo například o případy některých českých občanů v nouzi.“ Ani v této záležitosti však už aktivní být nechce, případnou pomocnou ruku české zahraniční politice ale podá rád.