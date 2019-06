Prodávejte špičkové interiérové dveře s franchisou SOLODOOR | E15.cz

SOLODOOR patří k největším výrobcům interiérových dveří a obložkových zárubní v České republice. Ročně sušická firma vyrobí 180 tisíc kusů dveří a 90 tisíc ks obložkových zárubní. SOLODOOR vyvinula unikátní franchisový koncept, v němž hledá partnery pro prodej svých dveří.

Příležitost

Franchisový koncept SOLODOOR představuje nabídku a příležitost pro všechny, kteří chtějí rozběhnout, eventuálně vhodně doplnit vlastní podnikání. Výhodou je fakt, že se, jako v řadě jiných případů, nejedná o start na zelené louce. SOLODOOR má všechny postupy úspěšně vyzkoušené ve svých původně firemních prodejnách. Ty postupně převedla zejména svým dosavadním zaměstnancům, kteří tak sami již disponovali zkušenostmi a dokonalou znalostí příslušného regionu. Ale samozřejmě, nyní je tento systém dostupný i pro jakéhokoli jiného zájemce. Předností je rovněž skutečnost, že nastavené postupy nevyžadují od franchisantů žádné zásadní vzdělání v oboru. Jde spíš o nadšení, touhu prodejnu rozvíjet, k čemuž každý získává od SOLODOOR perfektní servis a zázemí.

Výjimečnost a stabilita Veškeré franchisové funkce a řízení sítě franchisových podniků realizuje prostřednictvím samostatné firmy SOLODOOR CENTRUM (SDC), jejímž je 100% vlastníkem. SDC tak plní funkci franchisora, který je hlavním organizačním článkem mezi výrobcem SOLODOOR a jednotlivými franchisanty zejména v oblasti nákupu a prodeje zboží SOLODOOR a dodavatelů příslušenství. Kromě toho se angažuje v řízení finančních toků uvnitř sítě. Významnou výhodou je, že může snadno přenášet know-how ze své obchodní činnosti, marketingu apod. a tím významně pomáhá jednotlivým franchisantům v jejich regionu.



Rychlost

Jak dlouho to trvá? Odpověď je jednoduchá – je to velice rychlé a do tří měsíců od podpisu franchisové smlouvy může být vše hotovo. Krátká doba samotné přípravy provozu nové franchisové prodejny je jednou z hlavních výhod. To je možné díky komplexnímu a praxí ověřenému know-how.

Jak to funguje

Franchisant přináší prostředky pro vybudování a provoz své prodejny, dodává prostor a zabezpečuje personální obsazení prodejny. Jeho investice představuje 200 tisíc Kč jako jednorázový vstupní licenční poplatek a zhruba 500 tisíc Kč do vybavení prodejny. Smlouva se uzavírá na minimálně 5 let tak, aby byla zajištěna stabilita a návratnost investic.

SOLODOOR franchisantovi zajistí celý podnikatelský koncept „na klíč“. Výrazně se podílí, formou vysoké slevy na vystavené výrobky, na vybavení prodejny a zajištuje studii projektové dokumentace pro vlastní realizaci prodejny. To vše v hodnotě až 500 tisíc korun. Další výhodou je obchodní analýza dané spádové oblasti a garance územní exkluzivity.

Podpora ze strany SOLODOOR pokračuje i při vlastním provozu. Franchisor získává výhody v podobě využití marketingových materiálů, objednávkového systému nebo odborného školení zaměstnanců. Centrální nákup zboží a služeb navíc umožňuje franchisantům dosáhnout výrazně výhodnějších nákupních cen. O jednání s dodavateli se totiž stará přímo SOLODOOR. Franchisantovi tak zbývá maximum času věnovat se koncovým zákazníkům a řízení chodu prodejny.

Díky zázemí a servisu ze strany SOLODOOR je doba návratnosti odhadována v závislosti na konkrétní lokalitě na zhruba 1 až 1,5 roku. A to už je skutečně velmi atraktivní. SOLODOOR hledá franchisanty především ve větších městech (krajských, okresních), kde lze očekávat adekvátní počet zákazníků. Ale koncept je určen skutečně pro každého, kdo má zájem rozjet zajímavý podnikatelský projekt. Více o franchisingu SOLODOOR naleznete na: http://www.solodoor.cz/cs/franchisovy-system/.