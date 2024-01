Projektanti ze Sudopu koupili další IT firmu. Po KKCG a Seyforu jsou třetí největší skupinou v Česku

Projektová a inženýrská společnost Sudop Group uskutečnila další akvizici na českém trhu s informačními technologiemi a pokračuje v budování jedné z největších IT skupin v regionu střední a východní Evropy. Sudop skrze divizi Sudop CIT získala od Daniela Nováka, Dušana Müllera a Víta Slunečka strašnický podnik X Consulting Co.

Sudop začal IT divizi budovat před šesti lety. Původně do ní vyčlenil své vlastní firmy, postupem času ale rozjel akvizice či minoritní majetkové vstupy. Do portfolia Sudopu CIT spadá například firma Impromat-Computer, kterou projektanti získali od Milana Maděryče, někdejšího druhého největšího investora v PPF, a bývalého šéfa Petra Kellnera. X Consulting je čtrnáctou firmou v portfoliu.